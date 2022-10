“House of the dragon” 1x8, final explicado: ¿qué significa el diálogo entre Viserys y Alicent?

El capítulo 8 de “House of the dragon” —”The lord of Tides” (El señor de las mareas)— ya está disponible en HBO Max. Se trata de uno de los episodios más emotivos que deja en lo alto la interpretación de Paddy Considine como Viserys Targaryen y que lo consagra como uno de los mejores personajes del mundo de “Game of thrones”.

En esta nota te contamos qué significa ese último diálogo entre Alicent y Viserys. Desde aquí en adelante habrá spoilers de la serie y de los libros.

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

¿Qué pasa al final de “House of the dragon” 1x8?

Al final del episodio 8 de “La casa del dragón”, el rey Viserys Targaryen muere. Sin embargo, minutos antes, aturdido por el medicamento, le reveló a su esposa Alicent Hightower el sueño de Aegon el Conquistador.

Él creía que estaba con Rhaenyra, por lo que habló abiertamente acerca de este secreto que solo se comparte entre reyes de generación en generación.

Viserys al comienzo del episodio, cuando Daemon y Rhaenyra se le presentan en su habitación. Foto: captura de HBO Max

Cuando Alicent escuchó las palabras “Aegon” y “Príncipe que fue prometido”, esta piensa que le está hablando de su hijo mayor (que tiene el mismo nombre), lo que iniciará una disputa con Rhaenyra por el trono.

¿Qué significa el final del capítulo 8 de “House of the dragon”?

La última conversación que tienen Alicent y Viserys es básicamente un gran malentendido por parte de la reina, quien ya había hecho las paces con Rhaenyra durante la cena.

Así, la viuda del rey ahora supone que la última voluntad de su esposo es que su hijo Aegon se convierta en el rey de Westeros (algo que se escucha en el tráiler de 1x9).

Esta confusión será la que desate la famosa “Danza de dragones”, que en los libros se refiere al periodo de guerra civil entre los Targaryen, quienes se dividirán en dos bandos por el Trono de Hierro.

Los ‘Negros’, por parte de Rhaenyra, y los ‘Verdes’, por parte de Alicent, se enfrentarán para decidir quién es el heredero tras la muerte de Viserys.