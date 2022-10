“Rick and Morty” 6x6 ONLINE: ¿a qué hora ver el capítulo 6 de la serie en HBO Max?

Llega otra semana y es momento de un capítulo más de “Rick y Morty”. El sexto episodio de la serie de Adult Swim se podrá ver en HBO Max un par de horas después del estreno de “House of the dragon”, por lo que la acción no se detiene esta noche a través de la plataforma de streaming.

Si quieres ver qué sucede con la familia Smith y los protagonistas de la serie animada del momento, aquí te dejamos una guía para que no te pierdas el capítulo 6 y sepas cómo, cuándo, dónde y a qué hora verlo.

¿Qué sucederá en la temporada 6, capítulo 6, de “Rick y Morty”?

En el capítulo 6 de “Rick y Morty”, una invasión alienígena amenazará a la ciudad y enfrentará a la milicia estadounidense. ¿Cómo podrá Morty solucionar este enorme problema?

¿Cuándo y a qué hora se estrena “Rick y Morty”, capítulo 6?

Los episodios de la sexta entrega de “Rick y Morty” se estrenan cada domingo en los siguientes horarios por país:

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

México: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m.

Uruguay: 12.00 a. m.

Chile: 12.00 a. m.

¿Dónde ver la temporada 6 de “Rick y Morty” EN VIVO ONLINE?

La temporada 6 de “Rick y Morty” puede verse EN VIVO ONLINE a través de HBO Max. Para hacerlo, deberás contar con una suscripción al servicio de streaming, con la que tendrás acceso a todas las entregas de la serie animada.

En "Rick y Morty" 6x06, Morty regresa a la escuela, pero su maestrro lo culpa de haber iniciado una invasión alinienígena. ¿Dónde está su abuelo? Foto: composición LR/Adult Swim

¿Por qué motivo “Rick y Morty” no está en Netflix?

La serie “Rick y Morty” abandonó la plataforma de Netflix posterior al lanzamiento de HBO Max, que posee un acuerdo con las caricaturas de Cartoon Network.

“Rick y Morty”: ¿de qué trata la temporada 6?

“‘Rick y Morty’ han vuelto. Retomamos la historia donde la dejamos, peor de lo que parecía y con la suerte por los suelos. ¿Conseguirán recuperarse para vivir más aventuras? ¿O se verán arrastrados por un océano de orina? ¡¿Quién sabe?! ¡Familia! ¡Intriga! ¡Un grupo de dinosaurios! ¡Más pis!”, describe la sinopsis oficial.