Ver “House of the dragon”, capítulo 8 ONLINE: ¿dónde, cuándo y a qué hora sale “La casa del dragón”?

¡Atención, fans de “Game of thrones”! HBO Max está por estrenar el capítulo 8 de “House of the dragon”. Con ello, estamos cada vez más cerca a Danza de Dragones, la sanguinaria guerra que hará caer a la alguna vez temida Casa Targaryen. De hecho, el episodio 7 de “La casa del dragón” acentuó aún más las tensiones entre los hijos de la mencionada dinastía y los Hightower.

Ahora, Desembarco del Rey está por ver caer más sangre noble. Si no te quieres perder el siguiente lanzamiento, entonces te dejamos toda la información que necesitas en las próximas líneas.

“House of the dragon”, capítulo 8: tráiler

¿De qué trata “House of the dragon”?

“House of the dragon” se sitúa casi 200 años de “Game of thrones”; es decir, su trama es una precuela de la aclamada serie matriz. En esta historia, nos acercamos a la Casa Targaryen y los hechos que desembocaron en la Danza de Dragones, una guerra que marcó el inicio y el fin del reino de Viserys.

¿A qué hora y cuándo ver el capítulo 8 de “House of the dragon”?

El capítulo 8 de “House of the dragon” llegará al streaming este domingo 9 de octubre. Si vives en territorio peruano, podrás darle play al nuevo episodio a partir de las 8.00 p. m. A continuación, te dejamos más horarios para otros países.

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

Aemond Targaryen luego de perder su ojo a los 10 años. Foto: HBO Max

¿Dónde ver el estreno de “House of the dragon” 1x08 EN VIVO?

Para ver el estreno de “House of the dragon” en vivo, solo debes tener una suscripción activa a HBO Max. En aquel servicio, encontrarás los capítulos anteriores de “La casa del dragón”, todas las temporadas completas de “Juego de tronos” y material complementario de este universo creado por George R.R. Martin.

¿Qué pasó en el capítulo 7?

En el capítulo 7 de “House of the dragon”, la amistad entre Rhaenyra y Alicent terminó por desdibujarse. Ello debido a un enfrentamiento entre los hijos de ambas, que terminó no solo por agregar mayor tensión entre los Targaryen y los Hightower, sino también con Aemond sin un ojo.

Asimismo, la historia mostró la muerte orquestada de Laenor Velaryon, quien finalmente huyó con su pareja a rumbo desconocido, mientras que Rhaenyra se unía en matrimonio con Daemon.