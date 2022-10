“Hereditary”, una imperdible joya de terror moderno: posesión demoníaca, rituales y más

¿La espera para ver “House of the dragon” 1x08 en HBO Max te pone ansioso/a? ¿Qué tal una dosis de sustos para calmar esos nervios? Aprovecha que tienes una suscripción al streaming y dale play a “Hereditary”. Dirigida por Ari Aster (“Midsommar”), esta película de terror causó gran revuelo en 2018 no solo por asegurar el miedo entre los espectadores, sino también por retratar una historia diferente.

Solo por mencionarlo, la cinta tiene 90% de aprobación de la crítica en Rotten Tomates, mientras que el público le dio 69% de calificación. Con ello en mente, conoce de qué va el filme en las siguientes líneas.

"Hereditary" es un relato lleno de drama, misterio y terror. Foto: A24

¿De qué trata “Hereditary”?

“Cuando Ellen, la matriarca de los Graham, fallece, la familia de su hija comienza a desentrañar secretos crípticos y cada vez más aterradores sobre su ascendencia. Cuanto más descubren, más se encuentran tratando de superar el siniestro destino que parecen haber heredado”, indica la sinopsis oficial compartida por MUBI.

“Hereditary” nos aproxima a Annie Graham, una creadora de mundos en miniatura que acaba de perder a su madre. La artista, mamá de Charlie y Peter, hace los preparativos para el funeral junto a su esposo, Steve.

Si bien el dolor de la muerte agobia a los Graham, hay una sensación de alivio peligrosamente agradable que los envuelve poco a poco, sobre todo a la atribulada Annie. Con el paso de los días, la señora no es capaz de negar que existe una presencia siniestra entre ellos y Charlie da señales de ser la más perturbada.

Esto no queda aquí, puesto que, poco a poco, extraños sucesos parecen reclamar algo retorcido: que se haga un sacrificio en nombre de una entidad oscura, pues Annie ha descubierto una demoníaca verdad sobre su madre.

Así, “Hereditary” se convierte en un relato lleno de terror, con incómodas escenas de posesiones, muertes y rituales que, sin duda, te mantendrán al filo de tu asiento. Eso sí, no esperes la típica fórmula del horror comercial de Hollywood.

Reparto de “Hereditary”

Toni Collette como Annie

Milly Shapiro como Charlie

Gabriel Byrne como Steve

Alex Wolff como Peter

Ann Dowd como Joan.