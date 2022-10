“House of the dragon” vienen causando gran furor en HBO Max, sobre todo entre los amantes de “Game of thrones”. Esta exitosa serie de televisión nos presenta a los miembros de la Casa Targaryen y los conflictos que desencadenará la sanguinaria Danza de Dragones, una guerra que marcará la caída de la mencionada dinastía.

De hecho, el capítulo 7 ya evidenció los sesgados límites que los Targaryen, Hightower y más están dispuestos a quebrantar por poder, incluso si ello significa la muerte de seres queridos.

Pero no solo los personajes de la ficción han tomado un inesperado camino a cambio de obtener algún beneficio personal, sino que una de las actrices protagonistas ha revelado que ocultó información para conseguir lo que quería.

En concreto, fue Olivia Cooke, la intérprete de Alicent, quien dio a conocer las mentiras que dijo para quedarse con el papel.

Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower son interpretadas por Olivia Cooke y Emma D'Arcy en sus versiones adultas. Foto: HBO Max

Las 2 mentiras que dijo Olivia Cooke

En entrevista con Jimmy Kimmel, Cooke reveló que, debido a que “La casa del dragón” sería un trabajo que le cambiaría la vida, se vio obligada a decir mentiras sobre dos requisitos indispensables para integrar el cast.

Específicamente, la artista expresó que tenía que haber visto “Game of thrones” y saber montar a caballo. Pese a que haber seguido “Juego de tronos” era crucial, eso no detuvo a Olivia y afirmó al propio George R. R. Martin que sí lo había hecho.

Sin embargo, no cumplía con ninguna de las dos condiciones mencionadas. Aun así, fue elegida para dar vida a la reina Alicent. En caso te lo preguntes, y por suerte para sus seguidores, la actriz comentó que ahora ya le ha dado play al programa y es una gran fan.