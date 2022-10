“House of the dragon” entrará en la recta final de su primera temporada con el estreno del capítulo 7, que se emitirá en HBO Max. En el episodio pasado, el spin-off de “Game of thrones” dio un salto temporal de 10 años, algo que supuso el ingreso de nuevos actores como Olivia Cooke y Emma D’Arcy. Pero este no será el último, ya que la serie de televisión avanzará en el tiempo una vez más.

Si bien HBO no ha confirmado nada de momento, los fanáticos de vista atenta y conocedores de “Fuego y sangre” —libro de George R. R. Martin que adapta el show— ya se han percatado de un importante detalle.

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

Un último salto temporal

POSIBLES SPOILERS. El tráiler extendido de “House of the dragon” muestra a un hombre de caballera blanca con un parche en el ojo —cuyo accidente veremos en el episodio 7—. Este parece entrenar en un combate a espada con Ser Criston Cole.

Aemond Targaryen peleando contra Ser Criston Cole. Foto: captura de Youtube/HBO MaX

Se trata de Aemond Targaryen (interpretado en su versión mayor por Ewan Mitchell), hijo de Alicent Hightower y Viserys Targaryen. A este personaje lo conocimos en el capítulo 6 y se le recuerda por ser el único de los descendientes que no posee un dragón.

Asimismo, en redes ya han salido a la luz fotografías de cómo se verán los hijos de Rhaenyra Targaryen con Laenor Velaryon y los descendientes de Daemon Targaryen con Laena Velaryon.

Hijos de Rhaenyra Targaryen con Laenor Velaryon e hijas de Daemon Targaryen con Laena Velaryon. Foto: House of the dragon/Twitter

De tal manera, los actores que dirán adiós a la serie en el siguiente salto temporal serán: Jacaerys Velaryon (Leo Hart), Lucerys Velaryon (Harvey Sadler), Baela Targaryen (Shani Smethurst), Rhaena Targaryen (Eva Ossei-Gerning), Aegon Targaryen (Ty Tennant), Helaena Targaryen (Evie Allen) y Aemond Targaryen (Leo Ashton).

¿Cuándo será el último salto temporal?

El último salto temporal de “House of the dragon” será en el capítulo 8, según lo que comentan algunos insiders y fanáticos en redes sociales.

A partir de aquí, los actores que queden serían quienes den vida a sus respectivos personajes hasta llegar al final de la serie de HBO Max, que ya ha confirmado su segunda temporada y podría durar hasta una cuarta.

¿Cuántas temporadas tendrá “House of dragon”?

HBO ya ha confirmado que “House of the dragon” tendrá una segunda temporada, pero por el éxito de la serie se estima que llegue hasta una cuarta parte.