HBO Max está por estrenar el capítulo 7 de “House of the dragon”, la serie de televisión spin-off de “Game of thrones” en la que Emma D’Arcy ha debutado como la versión adulta de Rhaenyra. Hasta el momento, los fans han quedado encantados por la interpretación de la actriz, pero lo que muchos no saben es que ella se identifica como una artista no binaria; es decir, no se siente supeditada a ser femenina o masculino.

Rhaenyra Targaryen dejó de ser interpretada por Milly Alcock en "House of the dragon". Su versión adulta tiene como actriz a Emma D'Arcy. Foto: HBO

Este tema quizá podría tornarse algo confuso para sus fans, puesto que “La casa de dragón” se caracteriza por ser una trama atada a patrones patriarcales acentuados. En ese sentido, el portal Independent la entrevistó y esta fue su respuesta.

“Fui muy consciente —porque (los showrunners) Miguel (Sapochnik) y Ryan (Condal) me lo habían hecho saber— desde muy temprano de que se trataba de una historia construida en torno a dos personajes femeninos, y que busca interrogar la violencia inherente al patriarcado desde una perspectiva femenina ”, inició D’Arcy.

“Para mí se sintió como un punto de inicio muy diferente a ‘Game of thrones’. Además, ya sabes, me encanta hablar sobre el patriarcado, así que dije: ‘¡Genial, lo haré!’”, agregó.

En ese sentido, remarcó que su identidad de género no fue un determinante en su decisión para darle vida a la princesa Rhaenyra.