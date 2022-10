“House of the dragon”, capítulo 7 ONLINE: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver “La casa del dragón”?

“House of the dragon” sigue encantando a fans de “Game of thrones” y a ajenos de este universo creado por George R.R. Martin. La serie de televisión está por estrenar su capítulo 7 en HBO Max y, de acuerdo con un adelanto oficial, la Casa Targaryen se acerca a su punto más álgido. ¡Desembarco del Rey tiembla!

Según el avance, el enfrentamiento entre Alicent y Rhaenyra se acentuará, mientras que sus familias buscarán ordenar las piezas a favor de sus intereses personales.

Si no quieres perderte el episodio 7 de “La casa del dragón”, en las siguientes líneas te dejamos más detalles.

"House of the dragon" 1x7 se estrena este domingo a través de HBO y HBO Max y presentará nuevos personajes de la familia Targaryen. Foto: HBO

¿De qué trata “House of the dragon”?

“House of the dragon” nos remonta a unos 200 años antes de los sucesos de “Game of thrones”. Así, la trama gira en torno al ascenso y caída de la Casa Targaryen, cuyos conflictos internos pronto derivaron en la guerra conocida como Danza de Dragones.

Hasta el momento, los enfrentamientos se han mantenido en el terreno de lo usual y lo inofensivo; sin embargo, poco a poco nos aproximamos a una de las batallas más sanguinarias de la dinastía Targaryen.

¿A qué hora y cuándo ver el capítulo 7 de “House of the dragon”?

El capítulo 7 de “House of the dragon” se estrenará este domingo 2 de octubre. En cuanto a su hora de llegada al streaming, si vives en el Perú, podrás disfrutar del episodio a partir de las 8.00 p. m.. A continuación, te dejamos los horarios según tu país.

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

Rhaenyra tendrá que tomar el control si no quiere que su descendencia culmine antes de que ella siquiera se haya convertido en reina. Foto: HBO Max

¿Dónde ver el estreno de “House of the dragon” 1x7 EN VIVO?

“House of the dragon”, al igual que el material asociado al universo de “Juego de tronos”, se puede ver en exclusiva a través de HBO Max. Para reproducir el contenido, solo debes tener una suscripción activa al servicio, cuyos precios inician en los S/ 19,90 (en plan mensual para versión móvil).

“House of the dragon”, capítulo 7: tráiler