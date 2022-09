“House of the dragon”: erótica escena eliminada de Daemon habría revelado su bisexualidad

Un detrás de cámaras de HBO sobre el episodio 6 de “House of the dragon” revela una escena eliminada en la que se habría confirmado que Daemon Targaryen es bisexual. El personaje interpretado por Matt Smith en el spin-off de “Game of thrones” habría tenido un romance en Pentos con uno de los sirvientes del castillo donde vive junto con sus dos hijas y su esposa, Laena Velaryon.

La producción de “Juego de tronos” volvió a grabar en España y, como cada semana, un nuevo video del rodaje fue subido a su canal de YouTube oficial. Pero esta vez solo los fans más atentos lograron ver un importante detalle.

Daemon Targaryen con el sirviente de Pentos. Foto: composición/HBO Max

Se trata de apenas un pequeño instante en el que se logra avistar a Daemon junto al mismo hombre que recoge los platos de su mesa cuando termina de cenar.

El momento ha sido destacado por la cuenta de Twitter Out of Context House of the Dragon, la cual reveló el fotograma exacto en el que se ve a ambos personajes muy de cerca, como si estuviesen besándose, frente a Laena.

Escena eliminada de "House of the dragon" que aparece en el detrás de cámaras del episodio 6. Foto: Out of Context House of the Dragon/Twitter

La situación no es tan extraña para los fans de “La casa del dragón”, pues ya se sabía que este era un personaje completamente abierto al sexo.

Sobre la sexualidad de Daemon Targaryen

Como la escena ha sido eliminada, hasta el momento solo se sabe que Daemon Targaryen tiene preferencia por las mujeres. Pero, ya que “House of the dragon” es un mundo de fantasía, todo puede ocurrir.

Daemon Targaryen y Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO Max

Habrá que esperar para ver si la serie de HBO Max revela otro momento parecido que se quede dentro del corte final.