“She-Hulk”, capítulo 7 ONLINE: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver “Abogada Hulka”?

Desde su capítulo 5, “She-Hulk” viene anticipando la llegada de Daredevil, el icónico justiciero interpretado por Charlie Cox. De hecho, una breve escena ya mostró el casco del famoso ‘Diablo de Hell’s Kitchen’. No obstante, todavía no ha habido secuencias claves llenas de acción ni sangrientos enfrentamientos. Aun así, fans del UCM esperan que Marvel Studios pronto haga posible lo inevitable en Disney Plus.

Por lo pronto, estamos a la espera del episodio 7, pues la trama de este lanzamiento podría ser la indicada para el arribo de Matt Murdock. En ese sentido, si no quieres perderte lo nuevo de “She-Hulk”, en las siguientes líneas te dejamos más detalles.

Tráiler de “She-Hulk” 1x07

¿Cuándo se estrena el capítulo 7 de “She-Hulk”?

El capítulo 7 de “She-Hulk” se estrenará este jueves 29 de septiembre. Con su llegada al streaming quedan solo dos episodios más por ver antes del fin de temporada. Los espectadores solo han tenido pistas de Daredevil. ¿Lo veremos entrar en acción o Marvel Studios lo dejará para el cierre de la serie?

“She- Hulk”: horario de estreno por países

A continuación, te dejamos los horarios en los que puedes ver “She-Hulk”, según tu país:

México: disponible en Disney+ desde las 2.00 a. m.

El Salvador: disponible en Disney+ desde las 2.00 a. m.

Costa Rica: disponible en Disney+ desde las 2.00 a. m.

Nicaragua: disponible en Disney+ desde las 2.00 a. m.

Perú: disponible en Disney+ desde las 3.00 a. m.

Ecuador: disponible en Disney+ desde las 3.00 a. m.

Panamá: disponible en Disney+ desde las 3.00 a. m.

Colombia: disponible en Disney+ desde las 3.00 a. m.

Argentina: disponible en Disney+ desde las 5.00 a. m.

España: disponible en Disney+ desde las 9.00 a. m.

"She-Hulk" es de las últimas series del UCM para Disney Plus en este año. Foto: composición LR / Marvel Studios

¿Cómo ver el capítulo 7 de “She-Hulk” ONLINE?

Para ver el capítulo 7 de “She- Hulk” vía online, es necesario que tengas una suscripción activa a Disney Plus. Si aún no la tienes, solo debes acceder a su web, ingresar tus datos y elegir el plan de pago que más se acomode a ti. Eso es todo.