“House of the dragon” 1x06: ¿quiénes murieron? La dolorosa escena que fans no querían ver

El sexto capítulo de “House of the dragon” llegó a HBO Max y trajo consigo varias muertes que han conmocionado a los fanáticos. Tal como en “Game of thrones”, se trata de más de una situación angustiante que nos recuerda lo peligroso que es encariñarnos con cualquier personaje de la serie de televisión del momento. ¿Qué pasó y cómo afectará esto a Westeros y la Casa Targaryen?

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

Fuego y sangre

Si algo nos enseñó “Juego de tronos”, es que en Westeros no hay lugar para los hombres justos y correctos. Así, son tres personajes los que mueren en este sexto capítulo, que toma lugar 10 años después del anterior.

A continuación, te dejamos la lista completa de las víctimas que nos dejó esta entrega y que ya están haciendo llorar a los fanáticos.

Ser Harwin Strong

El primero en la lista es Ser Harwin Strong, quien también ha sorprendido por cómo la audiencia ha recibido a su personaje con tan pocas apariciones.

Harwin Strong es el verdadero padre de los hijos de Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO Max

El verdadero padre de los hijos de Rhaenyra muere encerrado y quemado. ¿El responsable? Larys Strong, quien conspira con la reina Alicent Hightower para inclinar la corona a su favor.

Lyonel Strong

La mano del rey Viserys, quizás el único que sirvió con justicia —velando por el bienestar del reino y no por su propio interés—, también fue otro de los que murieron en este episodio.

Lyonel Strong intenta renunciar a su cargo como mano del rey, pero Viserys le niega su petición. Foto: HBO Max

Al igual que su hijo, Lyonel también muere encerrado en su habitación. Como se podrá ver, es víctima del incendio planificado por su descendiente menor, Larys.

Laena Velaryon

La conocimos de pequeña en el segundo episodio y luego de adolescente en el quinto. En este sexo capítulo descubrimos que Laena Velaryon se casó y tuvo hijos con Daemon Targaryen.

Laena Velaryon muere bajo el fuego escupido por su propio dragón. Foto: HBO Max

Lamentablemente, la hija de Corlys y Rhaenys no sobrevivió al complicado parto de su último bebé. Pero antes de morir intentando dar a luz, la valiente Velaryon se acerca a su dragón Vhagar y, con un “Dracarys”, le pide que la elimine.