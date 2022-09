Las mejores series que no viste: 5 joyas de Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon y Apple TV+

Si hablamos de series de televisión, no hay duda de que producciones como “House of the dragon”, “Los anillos de poder”, “Andor” y otras más pasan a devorarse el catálogo de sus respectivas plataformas de streaming cuando llega su día de estreno semanal. Su calidad puede ser debatible, pero la gran emoción que provocan en su audiencia no.

¿Pero qué ocurre con todas esas otras series que también están esperando ahí por nosotros?, ¿acaso no hay ninguna que valga nuestro tiempo? La respuesta es sí, pero están casi escondidas.

Por ello, en esta nota te dejamos un breve listado de cinco joyas del streaming que no viste. Un breve listado con una recomendación para cada plataforma: Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon y Apple TV+.

“Atlanta” (Netflix)

Una buena opción si buscas ver algo raro y simbólico. Si bien “Atlanta” empieza como la historia de tres amigos que se meten en el mundo del rap, la creatividad de Donald Glover (”This is America”) y Hiro Murai nos lleva más allá de eso.

Grandes críticas sobre la sociedad ligadas a la cultura afroamericana y muchos escenarios inusuales para reír, asustarnos y conmovernos de una manera inesperada. Es tan rara que hasta tiene episodios atemporales en los que no aparecen sus protagonistas.

“Barry” (HBO Max)

Barry (Bill Hader) es un exmarino que trabaja como un frío asesino a sueldo. Pero, cuando se le asigna matar a un actor de teatro, descubre que su verdadera pasión es actuar. ¿Podrá separarse del oscuro pasado que lo persigue?

Esta es una comedia negra con grandes secuencias de acción que trata de romper los clichés del género. Un guion realmente innovador con episodios de 30 minutos.

“Cosmos: a spacetime odyssey” (Disney+)

Si ya estás cansado de las series de Marvel y Star Wars, “Cosmos: a spacetime odyssey” es la opción perfecta para alejarnos de los superhéroes y los viajes espaciales ajenos a la ciencia.

Una docuserie en la que Neil deGrasse Tyson, uno de los astrofísicos más reconocidos del mundo, nos lleva a explorar las grandes sorpresas de nuestro universo y a reflexionar sobre nuestra propia existencia.

“Mr. Robot” (Amazon Prime Video)

Si amaste a Rami Malek como Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody”, aquí lo vas a desconocer completamente y vas a valorar su gran rango actoral.

Ingeniero de ciberseguridad de día y hacker justiciero de noche. Elliot intenta “salvar al mundo” de un gran mal corporativo mientras lidia con un trastorno mental que lo lleva a tener dos personalidades.

“Severance” (Apple TV+)

Posiblemente sea la mejor serie de 2022 (aunque los Emmy digan lo contrario). Ciencia ficción que nos recuerda una combinación de “The office”, “Black Mirror” y “The twilight zone”.

¿Qué pasaría si pudieras dividir tus recuerdos laborales de los de tu vida personal?, ¿qué sucede cuando se crean dos versiones de ti que habitan en la misma mente pero no tienen idea de quiénes son la una o la otra?