“House of the dragon” 1x6 ONLINE: ¿dónde, cómo y a qué hora ver el sexto capítulo de la serie?

La Casa Targaryen continúa con los dramas respecto al Trono de hierro. “House of the dragon” —el spin-off de “Game of thrones” que se ha vuelto la serie de televisión del momento— estrena su capítulo 6 a través de HBO Max este domingo. Luego de la dramática boda de Rhaenyra con Laenor Velaryon y la declaración de guerra de Alicent, el destino de Westeros se encuentra en un punto decisivo. ¿Qué pasará esta vez?

Para no perderte esta emocionante ficción basada en los libros de George R. R. Martin, aquí te dejamos una guía para que sepas cómo, cuándo, dónde y a qué hora ver el nuevo episodio.

"House of the dragon", capítulo 6 ONLINE: sigue las incidencias del nuevo episodio 17:19 ¿Cuándo sale el capítulo 6 de "La casa del dragón"? El capítulo 6 de "La casa del dragón" llegará a HBO Max este domingo 25 de septiembre. Si vives en el Perú, podrás darle play al episodio a partir de las 8.00 p. m. Aquí te dejamos más horarios, según tu país: - Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m. - México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m. - Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m. - Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

¿Qué pasó en capítulo 5 de “House of the dragon”?

En el capítulo 5 de “House of the dragon”, que se estrenó la semana pasada, se llevó acabo la boda de Rhaenyra Targaryen con Laenor Velaryon. La ceremonia se vio interrumpida por Sir Criston Cole, quien asesinó a sangre fría a Joffrey Lonmouth, el amante del esposo de la princesa.

Sir Criston Cole asesina a sangre fría al amante de Laenor Velaryon. Foto: HBO

Asimismo, tras descubrir la verdad sobre la virginidad de Rhaenyra, la reina Alicent Hightower se vistió de verde como declaración de guerra contra la que alguna vez fue su mejor amiga. Así, nuevas alianzas y traiciones se aproximan en Westeros.

“House of the dragon” 1x6 ESTRENO: fecha y horario

“House of the dragon” se estrena cada domingo a nivel mundial a través de la señal de HBO. Si vives en Perú, el estreno del sexto capítulo será a las 8. 00 p. m.

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala | 7.00 p. m.

| 7.00 p. m. Perú, México, Colombia, Ecuador | 8.00 p. m.

| 8.00 p. m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana | 9.00 p. m.

| 9.00 p. m. Argentina, Uruguay | 10.00 p. m.

¿Dónde ver ONLINE el capítulo 6 de “House of the dragon”?

Puedes ver “House of the dragon” ONLINE a través de HBO Max, plataforma de streaming en la que se transmite en simultáneo con el canal de televisión. Ahí también se encuentran disponibles todos los capítulos de la serie emitidos hasta la fecha.

Tráiler de “House of the dragon” 1x6

¿De qué trata “House of the dragon”?

“House of the dragon” cuenta la historia de la Casa Targaryen en uno de los puntos más decisivos de su historia. La serie de HBO Max está basada en el libro “Fuego y sangre” escrito por George R. R. Martin.

El corte de Viserys en el primer capítulo de "House of the dragon". Foto: captura de HBO

En la versión televisiva, los acontecimientos tienen lugar 172 años antes de la muerte del ‘Rey loco’ y el nacimiento de su hija Daenerys Targaryen; es decir, mucho antes de “Game of thrones”.

En este período, el rey Viserys Targaryen se ve envuelto en una gran polémica cuando tiene que elegir a su heredero. Las opciones: Rhaenyra, su única hija de 15 años a quien el reino ve como inferior por ser mujer; y su irresponsable y visceral hermano Daemon, quien podría poner de cabeza a Westeros en un abrir y cerrar de ojos.