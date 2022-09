El episodio 4 de “House of the dragon” dejó en claro que, al igual que “Game of thrones”, las fuertes escenas de sexo van a seguir a la orden del día. El caso de Alicent Hightower y Viserys Targaryen llamó la atención esta semana, al igual que el de la joven Rhaenyra y Daemon, quienes tuvieron que grabar momentos íntimos en el set de la visceral ficción de HBO Max basada en la obra de George R. R. Martin.

En este sentido, la gran diferencia de edad entre varios de los protagonistas es algo que ha tenido que tomar en cuenta la producción para proteger a sus jóvenes estrellas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para rodar las escenas de sexo en “La casa del dragón”?

¿Cómo se graban las escenas de sexo en “La casa del dragón”?

En el mundo de “House of the dragon”, el incesto es algo normal para la familia Targaryen, pero en la vida real esto claramente es un problema, lo cual se torna aún más complejo cuando actores de gran diferencia de edad tienen que representar esto ante las cámaras.

Rhaenyra y Daemon Targaryen dividieron a lo fans tras el estreno del capítulo 4 de "House of the dragon". Foto: HBO Max

Es por eso que la serie de HBO cuenta con una coordinadora de intimidad llamada Miriam Lucia. Su labor es crucial, pues se encarga de que las escenas de sexo (que mayormente son violentas) en la serie se graben de manera cómoda para sus participantes.

La australiana fundadora de Clerkenwell Actors Studio, en coordinación con el director y los actores, se encarga de hacer una coreografía del acto de manera que nadie resulte lastimado ni vulnerado en su sexualidad .

Alicent Hightower y Viserys en "House of the dragon". Foto: HBO Max

Tanto Emily Carey (19 años) como Milly Alcock (22 años) —que grabaron escenas de sexo con actores del doble de sus edades— hablaron positivamente sobre esta ayuda en el set.