“House of the dragon” dirá adiós a Rhaenyra Targaryen: 4 escenas que enamoraron a fans

Luego de cinco episodios en “House of the dragon”, las actrices Milly Alcock y Emily Carey —que dan vida a Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower— dejarán la serie de HBO Max. Las jóvenes estrellas del spin-off de “Game of thrones” darán paso a Emma D’Arcy y Olivia Cooke, quienes interpretarán a las versiones adultas de sus personajes en lo que resta de la serie de televisión.

Tan solo en la mitad del show, la interpretación de Rhaenyra se han ganado el aplauso de los fanáticos. Por eso, en esta nota, repasamos sus mejores momentos previo al capítulo 5 que estrena esta noche.

Rhaenyra evita una masacre en Rocadragón

El primer momento realmente imponente de Rhaenyra. La joven princesa, en medio de los reproches de su padre y de las malas acciones de Daemon, llega a Rocadragón para recuperar el huevo de dragón robado y demostrar que es una justa heredera.

Su entrada montando a Syrax encantó a los fanáticos, en especial porque solo con su presencia y unas cuantas palabras logró evitar una masacre contra Otto Hightower y los soldados del rey.

Rhaenyra se besa con Daemon

La tensión sexual que había entre Rhaenyra y su tío Daemon se notaba desde el primer capítulo de la serie. Por eso, cuando llegó la escena del beso con Daemon, esto emocionó a los fanáticos y explotó en las redes sociales.

Pero más allá del incesto, este es un momento clave para el personaje, ya que representa su capacidad de decidir lo que quiere sin estar subyugada a los grandes lores de Westeros.

Rhaenyra mata al jabalí

La escena en la que Rhaenyra remata al jabalí —que recordó a algunos la muerte de Rober Baratheon— es otro momento de poder para la princesa Targaryen.

Se trata de la representación de su frustración frente a todo lo que ha pasado en su vida tras la muerte de su madre y algo que nos enseña lo sanguinaria que puede ser.

Rhaenyra y Sir Criston

Tras el despertar de su vida sexual ante un frustrado acto con Daemon, la princesa Rhaenyra decide pasar la noche con Sir Criston, el Comandante de la Guardia Real y su protector principal.

En este universo medieval y machista, muy difícilmente una mujer puede tener una pareja sexual de manera casual. Es por eso que esta escena fue aplaudida por los fans, ya que es de las pocas donde podemos verla siguiendo lo que ella en verdad quiere y no lo que le ordenan.