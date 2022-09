“House of the dragon”: ¿qué terrible enfermedad tiene Viserys Targaryen y cómo moriría?

Desde el primer capítulo de “House of the dragon”, el rey Viserys Targaryen ha padecido de una rara enfermedad que empezó como una pequeña infección en su mano. Luego del intenso capítulo 4, los seguidores de la serie de televisión de HBO descubrieron que ahora todo su cuerpo está lleno de llagas que parecen incurables. ¿Pero cuál es este mal y cómo afectaría al monarca en los próximos capítulos del spin-off de “Game of thrones”?

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

POSIBLES SPOILERS. El actor Paddy Considine, quien interpreta al soberano de Westeros, habló sobre esta intrigante enfermedad sin nombre y su profundo significado para la historia basada en el libro “Fuego y sangre”.

“En realidad, sufre de una forma de lepra”, explicó el intérprete británico. Además, dijo que pese a parecer mayor, en verdad “todavía es un hombre joven” cuyo cuerpo es afectado por dicho mal.

El corte de Viserys en el primer capítulo de "House of the dragon". Foto: captura de HBO

Viserys ha intentado curarse incluso hasta con gusanos que comen la piel muerta. Foto: HBO Max

Sobre eso último, Paddy explicó que la infección que se ha propagado hasta la espalda de Viserys es en realidad “una metáfora de ser rey” que está ligada al “estrés y la tensión” que conlleva convertirse en monarca; algo que lo destruye tanto mental como físicamente.

La enfermedad de Viserys continúa expandiéndose. Foto: HBO Max

¿Cómo muere Viserys I Targaryen?

En “Fuego y sangre”, obra de George R. R. Martin en la que se basa “La casa del dragón”, el rey Viserys Targaryen también tiene un percance con su mano. Mientras daba una orden, resbaló y, apoyado sobre uno de los bordes del Trono de Hierro, se hizo un corte profundo (hasta el hueso) en la mano.

Sin embargo, lejos de tener una muerte provocada por la lepra, el monarca muere tranquilo mientras dormía tras una noche en la que contó cuentos a sus nietos.

Viserys Targaryen y sus nietos, según la información de los libros. Foto: Hielo y fuego fandom

Aún queda por ver si la serie de HBO hará lo mismo o si irá por un camino diferente a los libros.