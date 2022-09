El 20 de mayo de 2019 fue un día de tristeza y rabia para los fanáticos de “Game of thrones”. Aquella magnífica serie de HBO Max, que había puesto en vilo al mundo cada domingo —como ahora lo hace “House of the dragon”—, llegaba a su fin con un desastroso último capítulo (4.0/10 en IMDb), el mismo que tres años más tarde aún no se olvida. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos vivir nuevamente la última temporada de una mejor manera?

Tras el amargo desenlace, más de un fan quiso que la octava temporada se rehiciera y hasta se llegaron a firmar peticiones para que HBO tratara de enmendar el fiasco que habían entregado David Benioff y D.B. Weiss, showrunners de la ficción medieval.

Al final de la temporada, Jon Snow se va con los salvajes al norte. Foto: Captura

Pese a la insistencia y el ferviente deseo de ver una mejor culminación para los personajes, nunca se llegó a consolidar una reconstrucción definitiva del final de “Juego de tronos”. Hasta ahora.

“Games of thrones: season 8 redux”

Call —que no menciona su apellido— es un fanático que en 2021 empezó a escribir “Games of thrones: season 8 redux”, una reconstrucción completa de la última temporada de la famosa serie inspirada en los libros de George R. R. Martin.

Portada de “Games of thrones: season 8 redux”. Foto: GotS8R

Se trata de una audioserie de 10 episodios que cuenta con un amplio reparto de actores de voz que dan vida a míticos personajes como Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark, Cersei Lannister y más.

Se estrenó el 13 de julio de 2022 y finalizó el 5 de septiembre de este mismo año. Está disponible de manera gratuita en Spotify y cuenta con episodios que duran entre 60 y 90 minutos.

“Games of thrones: season 8 redux” alcanzó el puesto 1 entre lo más escuchado de Spotify. Foto: gots8r/twitter

La serie alcanzó hace poco el puesto número 1 entre los podcast más escuchados de la plataforma de streaming en Estados Unidos y Reino Unido. En redes sociales, aquellos que ya han podido escucharla no han dado más que comentarios realmente positivos.

¿Cómo seguir la serie en español?

La serie está únicamente en inglés, pero hay una manera muy sencilla de seguirla en español. La página oficial cuenta con las versiones transcritas de cada episodio, texto que puede traducirse usando la herramienta Google Translate en la misma ventana.

El rey de la noche aparece en la audioserie “Games of thrones: season 8 redux”. Foto: HBO Max.

Basta con hacer clic en el ícono ubicado a la derecha superior, en la misma barra de navegación, para que todo el guion quede traducido al español.