“House of the dragon” revela a la esposa de Daemon: ¿quién es la guerrera Rhea Royce?

Luego del intenso capítulo 4 de “House of the dragon”, el próximo promete traer mucho más drama a la historia. HBO Max ha revelado nuevas imágenes oficiales de Rhea Royce, la primera esposa de Daemon Targaryen, quien aparece en los libros de “Fuego y sangre”, novela de George R. R. Martin en la que se basa el spin-off de “Game of thrones”.

En las fotos publicadas en redes sociales podemos ver al personaje usando su característica armadura de bronce. ¿Pero quién es este personaje y por qué es importante en la trama?

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

¿Quién es Rhea Royce?

Lady Rhea Royce fue la representante máxima de la Casa Royce de Piedra de las Runas y Señora Piedra de las Runas. Su monarquía surgió durante el reinado de Viserys I Targaryen, a quien ya conocimos en la serie de HBO Max.

Rhea Royce en el episodio 5 de "House of the dragon". Foto: HBO Max

Rhea Royce muere en un accidente a caballo en el libro "Fuego y sangre". Foto: HBO Max

Su relación con la casa de fuego y sangre comenzó por parte de Daemon Targaryen. Este la tomó como su primera esposa, pero se trató de un matrimonio arreglado con el que ninguna de las dos partes estaba de acuerdo.

Daemon le dio el despectivo apodo de la ‘Zorra de Bronce’, el cual, gracias a su valentía, fuerza y habilidad para liderar y combatir, nunca trascendió más allá de su irreverente esposo.

¿Qué le pasará a Rhea Royce en “House of the dragon”?

En el libro “Fuego y sangre”, el destino de Rhea Royce termina siendo trágico. Como describe George R. R. Martin en su obra, este personaje muere en un accidente de caza tras caer de su caballo y golpearse la cabeza con una roca.

Rhea Royce. Foto: HBO Max

Aunque logra recuperarse tras más de una semana en cama, solo se levanta para morir unos minutos más tarde, algo que aprovecha Daemon Targaryen para intentar quedarse con sus tierras.

Cuando Rhea muere, Daemon regresa a Nido de Águilas para reclamar los castillos y tierras de la casa Royce, pero rechazan su petición. Y es finalmente Gunthor Royce, sobrino de Rhea, quien hereda sus bienes y cargo.