“Juego de tronos” lanzó a la fama a 6 actrices porno: ¿quiénes son y qué papeles tuvieron?

“House of the dragon” ya ha estrenado su capítulo 4 en HBO Max. Los espectadores vienen reaccionando a dos escenas bastante polémicas, que involucran pasionales y muy criticados encuentros con Rhaenyra y Alicent. No obstante, lejos de la Casa Targaryen, debemos recordar que esta producción es en realidad un spin-off de “Game of thrones”, una serie de televisión que se caracterizó por no temerle a la censura.

Si alguna vez has visto “Juego de tronos”, seguro recordarás que las secuencias sexuales eran de lo más habitual. Lo que muchos no saben es que el tinte de espontaneidad en muchas de ellas fue posible gracias a la presencia de verdaderas actrices porno, cuya experiencia ayudó a que el rodaje sea incluso más real.

A continuación, te contamos quiénes son y qué papeles tuvieron dentro de la trama.

"House of the dragon" mantiene su rechazo a la censura, con polémicas escenas de sexo y violencia, mismas que carcaterizaron a "Game of thrones". Foto: composición LR/HBO Max

Sibel Kekilli como Shae

Según relata el portal GQ, Shae fue una de las estrellas más queridas de la primera temporada de “Game of thrones”, en parte, gracias a su relación con su pareja Tyrion Lannister.

La carismática joven fue llevada a la ficción por Sibel Kekilli. Originaria de Turquía, la artista inició en el entretenimiento para adultos, pero luego se dio a conocer en el cine alemán. De hecho, fue reconocida con el Oso de Oro de la Berlinale por “Contra la pared” antes de pasar al show de HBO Max.

Sibel Kekilli como Shae

Josephine Gillan como Marei

Gillan llegó a “GOT” en la temporada 2 como Marei, una servidora sexual del conocido prostíbulo Littlefinger. En este caso, su papel en la ficción no dista mucho de su antiguo empleo. Con base en lo expuesto en su perfil de IMDb, la artista británica solía dedicarse a la prostitución en su día a día, hasta que “Juego de tronos” le cambió la vida.

“Buscaban mujeres jóvenes con pechos naturales y sin tatuajes, a las que no les importara ser filmadas desnudas. Así que envié inmediatamente una foto. Me contestaron que me querían y yo estaba encantada porque era una oportunidad increíble para actuar de verdad”, reveló en declaraciones recogidas por el citado portal.

Josephine Gillan como Marei. Foto: HBO

Maisie Dee como Daisy

A diferencia de sus colegas, Maisie Dee no tuvo una larga permanencia en la serie. La actriz fue presentada en la segunda entrega, con el papel Daisy. Sin embargo, solo se le vio en tres capítulos y su paradero en la historia no quedó claro del todo.

Maisie Dee como Daisy. Foto: HBO

Sahara Knite como Armeca

Armeca también fue introducida en el programa como una de las scorts de Littefinger. Ella salió en la primera y la segunda temporada de “Game of thrones”. Quien la interpretó fue la actriz británica de religión musulmana Sahara Knite.

Sahara Knite como Armeca. Foto: HBO

Aeryn Walker

Según reporta el medio español Fotogramas, Aeryn Walker, de origen australiano, fue presentada en “Game of thrones” como una de las damas de compañía de Craster.

Según la revista Fotogramas, Aeryn Walker también hace cosplays. Foto: Fotogramas

Samantha Bentley

Al igual que Walker, Bentley tuvo una participación menor en el show. Interpretó a una prostituta y salió brevemente junto a Davos Seaworth.

Samantha Bentley tuvo una breve aparición en "Juego de tronos". Foto: Fotogramas

Jessica Jensen

De acuerdo con el mencionado portal, Jensen apareció desnuda como una extra en el tercer ciclo de “Juego de tronos”.