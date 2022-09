Matt Smith y la rara enfermedad que lo llevó a “House of the dragon”: su tragedia hecha fortuna

Matt Smith ha conquistado a la audiencia de “House of the dragon” con su papel de Daemon Targaryen en la nueva serie de HBO Max. El actor británico pasó por importantes series de televisión como “The crown” y “Doctor Who”, pero mucho antes de alcanzar la fama tuvo que afrontar una complicada enfermedad que cambió su destino y definió su actual vida como intérprete.

El universo de “Game of thrones”, creado por George R. R. Martin, está lleno de increíbles historias, pero hay algunas fuera de la ficción que también sorprenden. Una de ellas es la de Smith, estrella del spin-off de “Juego de tronos”.

Una pasión lejos de la actuación

Matt Smith nació en Northhampton, Inglaterra. Desde su temprana etapa escolar, pisó las tablas del teatro al asistir a clases de actuación, ámbito en el que siempre logró destacar de entre los demás. Pero, contrario a lo que se esperaba del pequeño intérprete, el ahora actor tenía otro interés que lo emocionaba mucho más: el fútbol.

Matt Smith practicando fútbol. Foto: Daily Express

Aunque su talento para actuar era destacable, Smith quería brillar frente a otro escenario: el de la cancha, donde rodaba el balón con mucha destreza. Así, un cazatalentos lo avistó y lo llevó a firmar su primer contrato con el club Leicester City.

Matt Smith durante su juventud en medio de sus prácticas de fútbol. Foto: difusión

Todo estaba listo para que Matt se convierta en una estrella del balompié, pero a los 15 años un intenso dolor —que se había agravado con el tiempo y la falta de atención médica— lo llevó a ser diagnosticado con una inusual enfermedad para alguien de su edad.

No era tu destino

Smith fue diagnosticado con espondilosis cervical, una enfermedad que afecta a la columna vertebral y está relacionada con el desgaste de los discos espinales, lo cual impide hacer grandes esfuerzos. Matt estaba a punto de sumarse a la sub-16 de Inglaterra, pero tuvo que poner fin a su pasión por el fútbol.

Matt Smith en la serie "Doctor Who". Foto: BBC

“Fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho”, recordó Smith en una entrevista con Desert Island Discs. “Mi ego decía: ‘Yo soy eso, soy un futbolista’. Y ya saben cómo es; en la escuela, era el jugador de fútbol para todos y, de repente, nada”.

Y como si se tratara de un superhéroe, su viejo profesor de teatro, Terry Hardingham, lo rescató de la depresión con una frase: “Nunca estuviste destinado a ser futbolista, siempre pensé que eras muy bueno actuando”.

Aquel instructor, quien siempre creyó en su potencial, lo convenció de inscribirse en la escuela National Youth Theatre de Londres. Una vez finalizada la secundaria, su siguiente paso fue estudiar drama y escritura creativa en la Universidad de Anglia del Este; Matt había encontrado en el arte un refugio y una nueva vocación.

Ascenso y fama

Así, lo que empezó como una tragedia terminó volviéndose una fortuna. Matt Smith debutó con 24 años en la película de TV “The Ruby in the Smoke” (2006) y luego pasó al drama “Secret diary of the call girl” (2007).

Matt Smith en la serie "The crown". Foto: Netflix

Entre 2010 y 2013, el artista fue protagonista principal de la serie británica “Doctor Who”, uno de los programas más vistos de Reino Unido y que lo catapultó a la fama mundial.

Su anterior papel fue suficiente para que Netflix lo fichara como el príncipe Felipe en la aclamada “The crown” , papel por el que fue nominado a un premio Emmy como mejor actor.

Matt Smith como Daemon Targaryen en "House of the dragon". Foto: HBO

Actualmente, está llamando mucho la atención del mundo con su rol de Daemon Targaryen en la serie de HBO “La casa del dragón” y promete continuar emocionando a los fanáticos del universo de “Juego de tronos”.