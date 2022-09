El universo de “Game of thrones” se sigue expandiendo en HBO Max con “House of the dragon”, la exitosa serie de televisión que nos aproxima a los miembros de la Casa Targaryen. Lejos de la vista de Viserys I y del territorio de Desembarco del Rey, el capítulo 3 de esta exitosa precuela nos dejó explosivas escenas protagonizadas por Daemon.

Ahora, según un avance del episodio 4, el tío de Rhaenyra volverá a aparecer en el castillo, aunque con otro propósito: buscaría hacer valer su derecho al trono. Sin embargo, su sobrina no dejará que pasen por encima de ella a pesar de su corta edad.

Las tensiones aumentarán mientras crecen las semillas de la traición entre los Targaryen. Por ello, si no quieres perderte el próximo lanzamiento, te dejamos la información que necesitas en las siguientes líneas.

"House of the dragon" expande el universo de "Game of thrones" al relatar la historia de la Casa Targaryen. Foto: composición LR/HBO Max

¿Cuándo se estrena el capítulo 4 de “House of the dragon”?

El capítulo 4 de “House of the dragon” se estrenará este domingo 11 de septiembre.

“House of the dragon” 1x04: horario

“House of the dragon” lanzará su cuarto episodio a las 8.00 p. m. de Perú. A continuación, te dejamos las horas en las que estará disponible el capítulo 4 según algunos países:

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

"House of the dragon" es la serie más popular en la historia de HBO Max. Foto: composición LR / HBO

¿Dónde ver EN VIVO la precuela de “Juego de tronos”?

La precuela de “Juego de tronos”, “La casa del dragón”, se puede ver EN VIVO a través de HBO Max. A la hora indicada, el streaming agregará el nuevo episodio automáticamente y podrás darle play al instante.

En la plataforma también se puede ver material complementario sobre el universo creado por George R. R. Martin.

Tráiler del cuarto capítulo