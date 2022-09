Disney+ lanza imperdible oferta: ¡un mes por S/ 5,90! Conoce cuándo y cómo obtener el descuento

Si te perdiste “Thor: love and thunder” en los cines, Disney Plus tiene la solución para ti. El streaming, con motivo de las celebraciones por el Disney Plus Day, ha lanzado una imperdible promoción: ¡un mes por S/ 5,90! De esa manera, con un 80% menos, podrás disfrutar no solo del regreso del Dios del trueno al UCM, sino también del esperado estreno del live action de “Pinocho”, “Tierra incógnita” y más títulos en camino.

"Thor: love and thunder" ya tiene fecha de estreno en Disney Plus. Foto: Disney Plus

¿Cómo obtener el descuento de Disney Plus?

A partir de las 11.00 p. m. (hora peruana) de este miércoles 7 de septiembre hasta el martes 20 del mismo mes a la 1.00 a. m., puedes suscribirte a Disney Plus por solo S/ 5,90. (el precio podría variar si adquieres la promoción a través de plataformas de terceros).

Esto aplica para tres situaciones posibles: para clientes actuales, para cuentas caducadas que quieran volver a disfrutar del contenido y para aquellos que no hayan tenido una suscripción anteriormente.

No obstante, debes tener en cuenta el horario y fechas establecidas, ya que el costo promocional estará habilitado solo en los rangos especificados. Asimismo, solo se aplicará por un mes, es decir, si decides continuar con el servicio tras esta oferta, tendrás que pagar lo habitual (S/ 25,90).

El live action de "Pinocho" es uno de los remakes más esperados. Foto: Disney Plus

¿Cuándo es el Disney Plus Day y que veríamos?

El Disney Plus Day, un evento para celebrar el aniversario de la plataforma, se celebrará este 8 de septiembre, como antesala al D23 Expo.

En ese sentido, se espera que el streaming agregue diversas producciones a su videoteca de contenido, entre ellos los esperados estrenos de “Thor 4″ y el remake live action de “Pinocho”.