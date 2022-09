“She-Hulk”, la nueva serie de Disney+, ha causado revuelo con su famosa escena del twerking. Sin embargo, ante las quejas de los haters en redes sociales, lo cierto es que el Universo Cinematográfico de Marvel está lleno de bailarines y momentos más que parecidos al que improvisó la actriz Tatiana Maslany junto a Megan Thee Stallion. ¿Cuáles son y en qué películas aparecieron?

Peter Parker en “Spider-Man 3″

Gracias a “Spider-Man: no way home”, la tercera película de Tobey Maguire se hizo canon en el MCU. Así, ya podemos decir que su recordado —y duramente criticado— baile es, sin dudas, uno de los más divertidos no solo de Marvel, sino de la historia.

Star-Lord en “Guardianes de la galaxia”

¿Es posible derrotar a un villano con un baile? Peter Quill, más conocido como Star-Lord, nos demostró que sí. En “Guardianes de la galaxia”, vemos cómo logra distraer al villano Ronan con una improvisación al ritmo de “O-o-h Child” de The Five Stairsteps. Y también bailó en una secuencia inolvidable al comienzo de la película.

Baby Groot en “Guardianes de la galaxia 2″

Si hablamos de secuencias iniciales, la de Baby Groot en “Guardianes de la galaxia 2″ se lleva el primer lugar. Y no solo porque es la primera vez que vimos a la versión bebé del personaje, sino también porque el mismísimo James Gunn es quien estuvo detrás de los movimientos.

Loki en “Loki”

La serie de “Loki” no es necesariamente una comedia, pero cuando el villano de Asgard se emborracha en uno de los capítulos de su propia serie, llegamos a conocer una faceta de Loki que no habíamos visto antes: un simple hombre enamorado y con ganas de reescribir su destino.

Barón Zemo en “Falcon y el soldado del invierno”

Imposible dejar fuera de este top a Barón Zemo y sus pasos prohibidos en “Falcon y el soldado del invierno”. Su baile en la discoteca se hizo viral en redes sociales y hasta el día de hoy es uno de los bailes más inusuales en el MCU, tanto así, que el mismo canal de Youtube de Disney+ le dedicó su propia versión de una hora.