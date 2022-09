Si estás emocionado/a por el capítulo 3 de “House of the dragon” en HBO Max, déjame decirte que no es el único estreno que llega este domingo al streaming. Este 4 de septiembre también se lanzará la temporada 6 de “Rick y Morty” , la nueva entrega de la serie de televisión estrella de Adult Swim.

Si no quieres perderte el primer episodio de este esperado regreso, en las siguientes líneas te dejamos todos los detalles de “Rick and Morty” 6x01.

“Rick y Morty” temporada 6, capítulo 1 - fecha de estreno

HBO Max ha confirmado que, al menos en ciertas partes de Latinoamérica, la temporada 6 de “Rick y Morty” arribará a su plataforma este domingo 4 de septiembre. De esa manera, terminando de ver “La casa del dragón”, podrás conectarte a la nueva entrega del show animado.

¿A qué hora se estrena “Rick y Morty” temporada 6 en mi país?

“Rick y Morty 6″ llegará a HBO Max luego del estreno de “House of the dragon”. A continuación, te dejamos los horarios por países.

Perú, Colombia, México y Ecuador: 10.00 p. m. del 4 de septiembre

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 11.00 p. m. del 4 de septiembre

Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a. m. del 5 de septiembre.

HBO Max confirma horario de lanzamiento para la temporada 6 de "Rick y Morty". Foto: captura de Twitter

“Rick y Morty” temporada 6 - lista de capítulos

De acuerdo con Collider, “Rick y Morty” temporada 6 constará de un total de 10 capítulos. Estos son sus nombres:

“Bethic twinstinct”

“Ricktional Mortpoon’s Rickmas Mortcation”

“Full meta Jackrick”

“Final destination”

“Rick: a Mort well lived”

“Night family”

“A Rick in king Mortur’s Mort”

“Solaricks”

“Analyze piss”

“Juricksic Mort”

La entrega 6 de "Rick y Morty" contará con un total de 10 capítulos. Foto: Adult Swim

Temporada 6 de “Rick y Morty” - sinopsis oficial

Es la sexta entrega y Rick y Morty han vuelto. Retomamos la historia donde la dejamos, peor de lo que parecía y con la suerte por los suelos. ¿Conseguirán recuperarse para vivir más aventuras? ¿O se verán arrastrados por un océano de orina? ¡¿Quién sabe?! ¡Familia! ¡Intriga! ¡Un grupo de dinosaurios! ¡Más pis! Otra temporada imperdible de tu serie favorita.