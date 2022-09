El mundo de “Game of thrones”, serie de HBO, está lleno de curiosidades. Una de ellas es la de la audición de Elizabeth Olsen —más conocida en Marvel como Scarlet Witch— para el papel de Daenerys Targaryen. La actriz, que podría volver a tener una oportunidad en la segunda temporada de “House of the dragon”, recordó su incómoda experiencia. ¿Qué pasó con la estrella y por qué dio a entender que su intento no le hizo justicia al personaje?

No era Daenerys

Durante una entrevista con en el programa “Live! with Kelly and Ryan”, la estrella del MCU reveló que en alguna ocasión audicionó para uno de los papeles más importantes de la serie de HBO, “Juego de tronos”.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen. Foto: HBO Max

“ Era la escena donde a Khaleesi la prendían en fuego , entonces ella comienza a decir este discurso muy importante”, comentó Olsen.

Según la actriz, se encontraba en una pequeña habitación solo con la directora de casting y pronto se dio cuenta de que su intento de ser aquella imponente aspirante a reina de Westeros, se tornó rápidamente en un momento incómodo.

“Y hasta allí llegué. Fue muy malo” , confesó Elizabeth. “Creo que hoy en día puedo decirlo ‘¿Saben qué? Creo que no le hago justicia a esto. Ojalá hubiese sido en un momento diferente’”, añadió la estrella de Marvel, quien calificó la experiencia como “horrible”.

¿Elizabeth Olsen en “House of the dragon”?

Recientemente, el portal Giant Frikin Robot señaló la existencia de un inesperado rumor: Elizabeth Olsen estaría en la segunda temporada de “House of the dragon” , la nueva serie de HBO.

Fan edit de Elizabeth Olsen como Daenerys Targaryen en "Game of thrones". Foto: Winteriscoming.net

Según el medio, la protagonista de “Wandavision” y “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, estaría en la mira de los productores de la cadena de televisión.

Por supuesto, esto no ha sido confirmado y permanece únicamente como un supuesto más que atractivo para los fanáticos de George R. R. Martin y la serie.