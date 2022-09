HBO Max sigue causando furor con “House of the dragon”, su nueva serie de televisión que expande la narrativa de “Game of thrones”. El principal enfoque de la trama es la casa Targaryen, cuyos miembros se enfrentarán constantemente antes de que la Danza de los Dragones llegue al reino. Por lo pronto, la producción ya ha levantado gran revuelo y las primeras críticas han apuntado a una polémica escena muy sangrienta.

No obstante, todo a punta a que la cacería de humanos aún tiene más por ofrecer, ya que un adelanto del episodio 3 ha evidenciado un explosivo conflicto. Si no te quieres perder el próximo lanzamiento de “La casa del dragón”, aquí te dejamos todos los detalles.

Avance del episodio 3 de “House of the dragon”

“House of the dragon”: horario de estreno en mi país

“House of the dragon” lanzará su tercer capítulo este domingo 4 de septiembre. El programa se continuará emitiendo en lo que ya ha establecido como horario habitual: 8.00 p. m. (Perú). A continuación, te detallamos las horas en las que estará disponible el capítulo 3, según tu país:

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

"House of the dragon" expande el universo de "Game of thrones" al relatar la historia de la casa Targaryen. Foto: composición LR/HBO Max

Dónde ver la precuela de “Juego de tronos”

La precuela de “Juego de tronos”, “La casa del dragón”, se puede ver a través de HBO Max. En este servicio, también puedes encontrar la serie principal, al igual que material complementario sobre el universo creado por George R. R. Martin.