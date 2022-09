“Malcolm in the middle”: la vez que Frankie Muniz explicó ‘desaparición’ de ‘Dewey’ de la TV

Con la llegada de los servicios de streaming, son varias las series que han retomado la fama que en algún momento tuvieron. Una de ellas es “Malcolm in the middle”, ficción protagonizada por Frankie Muniz y la ahora estrella de “Breaking bad” Bryan Cranston. Estrenada en el 2000, el show nos lleva a ver una familia poco convencional, en la que tres hijos y sus padres muestran su vida como realmente es, sin tapujos, con el sarcasmo a flor de piel y con su buena dosis de cinismo.

“Malcolm el de en medio”, como se le conoció también en algunos países de Latinoamérica, se emitió entre enero del 2000 a mayo de 2006. Tras siete temporadas y 151 episodios presentados, la ficción no solo se ganó a los televidentes, sino que también a la crítica. En su historia tiene un total de siete premios Emmy, tres Kids’ Choice Awards y siete nominaciones al Globo de Oro.

Dewey de “Malcolm in the middle”: el actor detrás del personaje más querido

Con la llegada de la serie a Disney Plus, “Malcolm in the middle” se ha ganado a una nueva legión de fanáticos, aquellos que posiblemente nunca vieron sus capítulos sí sabían de sus personajes. Si bien todos son populares, hay uno que ha servido hasta para crear divertidos memes: Dewey.

Este papel fue para Erik Per Sullivan, quien en ese entonces daba vida al hermano menor de la familia. Dewey es víctima de las bromas de sus hermanos, quienes lo tildan de tonto, pero realmente es inteligente y musicalmente dotado. Al final, tras ser el que se llevaba todos los reclamos, rompe el ciclo de tratar mal al hermano menor y se convierte en un compañero de Jamie, el cuarto hijo de Lois y Hal.

¿Qué pasó con Erik Per Sullivan de “Malcolm in the middle”?

Gran sorpresa es qué pasó con Erik Per Sullivan, actor que, tras ser parte de “Malcolm el de en medio”, obtuvo considerables elogios y fue nominado a dos premios Young Artist por este trabajo.

De acuerdo a su perfil de IMDb, el intérprete participó en “Once not far from home” (2006), “Arthur et les minimoys” (2006), “Mo” (2007) y “Twelve” (2010).

“Malcolm in the middle” y la reunión de su reparto en el 2012. Foto: @frankiemuniz4/Instagram

En el 2012, el reparto de “Malcolm in the middle” se reunió para conmemorar un aniversario del show. Aquí el único faltante fue Sullivan. Esto no solo causó extrañeza entre los fans, sino que en internet nació una leyenda sobre su posible muerte o desaparición.

Ahora, gracias a un reporte de Ladbible, ha resurgido un video en el que Frankie Muniz habló de Erik Per Sullivan y lo que paso con él. El actor compartió que se contactó con su compañero tras el fin de la serie y explicó el por qué se alejó de la televisión.

“Para ser honesto, no sé qué está tramando. Odio decir esto porque hablé con él tras el final de “Malcolm” varias veces. Cuando estuve en la banda, fui a tocar a su ciudad y me pude reunir con sus padres. Lamentablemente, él no pudo asistir. Me dijeron que está haciendo muchas cosas ahora. Creo que él está bien con eso. Algunos actores, cuando fueron estrellas infantiles, deciden tener una vida ‘normal’, por lo que se alejan del escenario. Bien por él y lo que está haciendo ahora”, comentó Muniz.

Erik Per Sullivan dio vida al sincero Dewey en "Malcolm in the middle". Foto: @erik_persullivan/Instagram

Erik Per Sullivan cuenta con redes sociales, en las que constantemente cibernautas le preguntan qué está haciendo o por qué no publica constantemente. Su última actualización en Instagram fue el 8 de abril del 2021. En la actualidad, el actor tiene 31 años.