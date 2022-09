“House of the dragon” estrenará su tercer capítulo esta semana y mientras esperamos más del spin-off de “Game of thrones”, la serie ha revelado nuevas imágenes de los hijos de Viserys Targaryen y Alicent Hightower. Así, ya tenemos el primer vistazo de Aegon, un personaje sumamente importante en la historia de “Fuego y sangre”, libro que adapta la serie basada en las novelas de George R. R. Martin.

Desde aquí, habrá datos importantes que podría ser spoilers para los que no conocen el destino de los personajes principales de “La casa del dragón”.

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

Un Targaryen que lo cambiará todo

Como vimos en el anterior episodio, Viserys eligió como esposa a Alicent Hightower. Y todo parece indicar que, al igual que en los libros, esta pareja tendrá más de un hijo.

Alicent Hightower tiene 4 hijos con Viserys en los libros. Foto: HBO Max

En “Fuego y sangre”, son cuatro herederos los que le da la nueva reina. Pero el que más llama la atención es el primero de estos: un bebé llamado Aegon Targaryen , el segundo con su nombre en este linaje.

La guerra contra Rhaenyra

En los libros, tras la muerte de Viserys, se desata una irremediable guerra entre Rhaenyra y Aegon . La lucha es por la herencia al trono, ya que el rey ya había elegido a su primera hija como futura reina. Sin embargo, esta sucesión se complica con el nacimiento de su primer hijo varón.

Viserys y Rhaenyra tendrán una tensa relación tras su casamiento con Alicent. Foto: HBO Max

Así, la lucha entre estos dos medio-hermanos termina con Aegon como vencedor. ¿Cómo obtiene la corona? Nada menos que con Rhaenyra siendo devorada frente a un dragón ante los ojos de su propio hijo .

Sin dudas, una de las sentencias a muerte más sanguinarias de toda la historia de los Targaryen. ¿Veremos también este cruel destino en la serie de HBO?