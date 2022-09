“El señor de los anillos: los anillos de poder”, estreno en Amazon: de qué trata, hora para ver y detalles

La guerra por el mejor contenido de streaming no tiene tregua. Han pasado dos semanas del estreno de “House of the dragon”, la serie de HBO Max que retoma la historia creada por George R. R. Martin y que tiene a la Casa Targaryen de protagonista. Ahora es el turno de Amazon Prime Video.

El servicio, que hizo noticia en el 2017 tras comprar los derechos televisivos de “El señor de los anillos” por US$ 250 millones, está listo para estrenar “Los anillos del poder”, la ficción más cara hecha por Amazon Studios hasta el momento. La trama es dirigida por los showrunners J. D. Payne y Patrick McKay.

Tráiler de “Los anillos del poder”

¿De qué trata “Los anillos del poder”?

Alejada de lo que fueron las películas de Peter Jackson, “El hobbit” y la saga “El señor de los anillos”, la serie iniciará miles de años atrás de dichas tramas, dejándonos ver a una comunidad que vive en paz y tranquilidad. Con nuevos personajes por conocer, estos se enfrentarán al resurgimiento del mal, el cual amenaza con apoderarse de la Tierra Media.

Fecha de estreno de “El señor de los anillos: los anillos del poder”

La temporada 1 de “Los anillos del poder” llega este 2 de septiembre por Amazon Prime Video. La producción tendrá un total de ocho capítulos.

El próximo 2 de septiembre llegará al streaming la serie sobre el universo de "El señor de los anillos". Foto: Amazon Prime Video

Hora de estreno de “Los anillos del poder” en Amazon Prime Video