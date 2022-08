La representación LGTBIQ+ no es un asunto ajeno al universo de “Game of thrones” ni mucho menos lo será en “House of the dragon”, el nuevo spin-off de HBO Max. Esta vez, la serie de televisión basada en la obra de George R. R. Martin traerá un apasionado romance —ligado a una grave infidelidad— entre dos personajes que implicará graves consecuencias para las casas Targaryen y Velaryon. ¿De quiénes se trata?

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

Laenor Velaryon

El primero es Laenor Velaryon, hijo de Corlys y Rhaenys Velaryon. En los libros de “Canción de hielo y fuego”, este se casa con la princesa Rhaenyra Targaryen y tienen tres hijos: Jacaerys, Lucerys y Joffrey.

John Macmillan dará vida a Laenor Velaryon, esposo de Rhaenyra y amante de Joffrey Lonmouth. Foto: Amazon

Sin embargo, este personaje esconde un importante secreto: no está enamorado en lo absoluto de su esposa y lleva una segunda vida en la que se acuesta con una gran cantidad de hombres.

En la serie “House of the dragon” será interpretado por el actor británico John Macmillan. Aunque mayormente se piensa que es gay, algunos fanáticos creen que podría ser bisexual o pansexual.

Pero lo más relevante va a ser su romance con sir Joffrey Lonmouth, quien es el siguiente personaje LGTBIQ+ que presentará la serie.

Joffrey Lonmouth

A sir Joffrey Lonmouth lo conoceremos como ‘El caballero de los besos’. Este se convertirá en una de las parejas de Laenor Velaryon y llegará a hacerse una de las más cruciales.

El romance secreto que tiene con Laenor se vuelve tan pasional que incluso este último le pone su nombre a uno de sus hijos con Rhaenyra.

Según la historia de los libros, este personaje muere víctima de un duro golpe en la cabeza durante un torneo celebrado en la boda de la princesa Targaryen y el príncipe Velaryon.

Solly McLeod, actor británico confirmado para la serie, es el encargado de darle vida en la producción de HBO y aparecerá en los próximos capítulos.