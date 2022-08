Los dos primeros episodios de “House of the dragon” ya nos han regalado escenas violentas, sanguinarias y tensas, pero aún no hemos visto ninguna de sexo que reviva la incomodidad en la que era experta “Game of thrones”. Lo más cerca que ha estado la audiencia de ello es el reciente momento entre Viserys Targaryen y Laena Velaryon, una cita entre un hombre de 40 años y una niña de 12 que solo podría haber salido de la mente de George R. R. Martin.

Por ello, mientras esperamos esa ocasión en lo que nos falta ver de “La casa del dragón”, en esta nota repasamos las cuatro escenas de sexo que hasta el día de hoy los fanáticos de “Juego de tronos” no olvidan.

Sansa y Ramsay

En su noche de bodas (forzada), Ramsay Bolton viola a su nueva esposa Sansa Stark. Pero no contento con esto, obliga a Theon —a quien castró con sus propias manos previamente— a observar el acto contra su vieja amiga. Lo peor de todo esto es que sucede en el castillo de Winterfell, el lugar donde Sansa había crecido y sentido segura toda su vida.

Ramsay, Sansa y Theon en "Game of thrones". Foto: HBO

Jaime y Cersei

Si la relación incestuosa entre los hermanos Jaime y Cersei Lannister ya era más que incómoda para muchos, lo que pasó en el velorio de su hijo lo fue muchísimo más. Con el cuerpo del fallecido al lado, el ‘Matarreyes’ obliga a su hermana menor a tener relaciones al punto de tirarla al piso, sin importar que pueda haber alguien cerca.

Cersei, Jamie y Joffrey en "Game of thrones". Foto: HBO

Joffrey y las trabajadoras sexuales

Cuando Joffrey está en edad adecuada para perder su virginidad, una pareja de trabajadoras sexuales del reino llegan a su habitación. El acto empieza con algo de sadomasoquismo, pero poco a poco se convierte en un cruel asesinato en el que el joven rey obliga primero a una de ellas a torturar a la otra; todo termina con una lanza de su ballesta.

Joffrey en "Game of thrones". Foto: HBO

Daenerys y Khal Drogo

Terminamos esta breve lista con la escena más dura y recordada por los fanáticos: la violación de Daenerys. El líder de los dothraki, Khal Drogo —quien es considerablemente mucho más fornido y alto que su víctima— abusa de la pequeña Khaleesi en uno de los momentos más duros de la serie y que apenas tiene lugar en la primera temporada.