“House of the dragon” 1x02 conectaría con Daenerys: el detalle que desata inesperada teoría

“Game of thrones” expande su universo con “House of the dragon”, la serie de televisión de HBO Max que funge como precuela y nos aproxima a la Casa Targaryen. Los fans están emocionados por las referencias que hemos visto, como aquel spoiler que nos adelantó la muerte de Rhaenyra. Ahora, con el capítulo 2 de “La casa del dragón” ya en el streaming, muchos creen haber hallado una posible conexión con Daenerys.

En un momento, vemos que Daemon hurta un huevo de dragón para ponerlo en la cuna de su próximo hijo. Esto provoca la ira de Viserys I, por lo cual Rhaenyra va a buscar a su tío para recuperar lo robado.

Ahora, como se recuerda, el personaje interpretado por Emilia Clarke tuvo gran poder en “Juego de tronos” y parte de su temible imagen estaba relacionada con que era ama de tres dragones. Sin embargo, el origen de estos no estaba del todo claro.

¿”House of the dragon” se conecta con Daenerys?

Daenerys recibe tres huevos de dragón en su boda. Luego de ello, cuando fallece su esposo, los pone en una especie de fogata y, sin pensarlo, nacen tres crías. Esto técnicamente no debería haber pasado, puesto que ha transcurrido mucho tiempo desde que fueron puestos por su progenitora. Además, estos monstruos se creían extintos.

Según explica Screen Rant, los huevos que le dan a Daenerys provendrían de un dragón llamado Dreamfyre. Con ello en mente, el citado medio relata que el libro “Fuego y sangre”, en el que se basa “La casa del dragón”, da a conocer que esta bestia pertenecía a Rhaena Targaryen, nieta de Aegon el Conquistador.

La bestia alada produjo diversos de estos a lo largo de los años y tres de ellos fueron robados por Elissa Farman. Pero no se sabe cuál fue el destino de ellos. Ahí es donde vendría el nexo con “House of the dragon”.

Pero, de acuerdo con el mencionado portal, es probable que los huevos vistos en ambas series sean eventos aislados.