“El gigante de hierro”: el asesinato real que inspiró clásico animado y dejó emotiva reflexión

HBO Max viene causando gran furor con “House of the dragon”, la precuela de “Game of thrones” que ya ha desatado gran polémica por sus explícitas escenas. No obstante, más allá de las series de televisión en tendencia, el streaming tiene disponibles diversos clásicos, como la inolvidable película “El gigante de hierro” de 1999.

Dirigida por Brad Bird, este largometraje se ganó el corazón de miles de fans por su emotiva trama y un desgarrador final. No obstante, pocos saben que oculta una oscura historia entre sus escenas.

El gigante de hierro aprendió de un niño la importancia de hacer el bien. Su referente fue Superman. Foto: Warner Bros.

¿De qué trata “El gigante de hierro”?

Enviado desde otra civilización en algún lugar de los oscuros vacíos del espacio exterior, un enorme robot se estrella en la Tierra, a las afueras de Rockwell, Maine, a finales de los 50.

Luego de aterrizar, es encontrado por Hogarth Hughes, un niño de 11 años de edad con quien entabla una genuina amistad.

Sin embargo, el pequeño no es el único que ha sido atraído por la presencia del autómata de metal, pues Kent Mansley, un agente del Gobierno de Estados Unidos, ha puesto sus ojos en la búsqueda del misterioso visitante extraterrestre.

Ahora, Hogarth tiene la misión de proteger tanto a su nuevo mejor amigo como a su comunidad, ya que el obsesionado federal está empeñado en detener al androide a toda costa.

La tragedia que inspira el corazón de la película

“El gigante de hierro” tuvo como director a Brad Bird. Fue durante la gira promocional de “Los increíbles 2″, en 2018, cuando el también guionista reveló la tragedia familiar que inspiró el corazón de su ahora clásico animado.

Según el portal CBR, la hermana de Bird, Susan, fue asesinada por su esposo con una pistola. Por ese entonces, el filmmaker estaba desarrollando “El gigante de hierro” y propuso la idea a Warner Bros como la historia de un arma que cobra conciencia.

Este pensamiento se plasmó en el film. El robot podría haber causado mucho daño, pero estuvo decidido en no lastimar a los humanos a pesar de su naturaleza. El mensaje de “¿Qué pasaría si un arma tiene un alma y opta por no hacer daño?” quedó presente en la película y, con el pasar de los años, cobró mayor significado entre los fieles fans.