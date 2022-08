En “House of the dragon”, la nueva serie de televisión de HBO, Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) y Alicent Hightower (Emily Carey) tienen una íntima relación amical. ¿Pero qué pasaría si en realidad hubiese algo más que amistad detrás? Las mismas actrices que dan vida a ambos personajes han confirmado un dato que les gustará a los más fanáticos de “Game of thrones”.

El incesto y el fuerte deseo sexual son temas que George R. R. Martin explora con recurrencia en la saga “Canción de hielo y fuego”, especialmente en “Fuego y sangre”, libro en el que se basa “La casa del dragón”.

Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower serán interpretadas por Olivia Cooke y Emma D'Arcy en sus versiones adultas. Foto: HBO Max

De tal manera, la cercanía entre Rhaenyra y Alicent ha despertado sospechas sobre un posible romance, dato que han confirmado recientemente las actrices que las interpretan.

Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower son interpretadas por Milly Alcock y Emily Carey en sus versiones jóvenes. Foto: HBO Max

“De hecho estoy enamorada de Emily y pienso que así es” , dijo Alcock en una conversación con Insider a manera de broma. Pero Carey explicó un poco más sobre la atracción entre ambas dentro de la ficción.

“Es algo que planteamos con Clare Kilner, una de las directoras con las que también trabajamos para la versión más joven de los personajes. Fue algo que me di cuenta de inmediato cuando leí el guion como una mujer queer ”, señaló la actriz que interpreta a Alicent Hightower.

Asimismo, Carey considera que la amistad que hay entre estos dos personajes sigue “la línea entre lo platónico y lo romántico”, especialmente porque en la historia ambas son “las dos únicas niñas en la Fortaleza Roja”.

“Es 100% algo de lo que éramos conscientes. Y, entonces, si se lee en la pantalla, fue intencional”, aseguró la artista británica de 19 años.