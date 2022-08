¿Qué harías si para asegurar el linaje de tu familia necesitaras tener relaciones sexuales con una menor de 14 años? Este el gran dilema del rey Viserys Targaryen en el segundo capítulo de “House of the dragon”, el mismo que —lejos de la obvia ilegalidad que supone el acto en la vida real— regala una de las escenas más incómodas del universo “Game of thrones”, adaptado de la obra de George R. R. Martin para HBO Max.

Los conocedores de la saga “Canción de hielo y fuego” saben que Martin es un experto en regalar escenas impactantes. Pero lo que no esperaban los fans de la serie de televisión que adapta “Fuego y sangre” es ver tan pronto un momento como el que te contamos a continuación.

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

Una escena difícil de ver

Han pasado seis meses desde la muerte de la esposa del rey Viserys. En este momento vulnerable, ha llegado la hora de elegir una nueva reina, por lo que Corlys Velaryon, uno de los miembros del Consejo Privado, ofrece a su hija Laena .

De tal manera, Viserys se da la chance de conocerla. Pero hay un solo problema del que se entera la audiencia cuando llega dicha escena: Laena Velaryon tiene apenas 12 años, mientras que el rey Targaryen rodea los 40 .

“Le daría muchos hijos de sangre pura valyria, para que podamos fortalecer la línea real y el reino” , le dice la pequeña. Pero el monarca sabe que esas son palabras que su padre le ha puesto en la boca.

Laena Velaryon tiene 12 años al igual que en los libros de "Fuego y sangre". Foto: captura de HBO Max

“¿Qué te dijo tu madre?”, le pregunta el veterano. “Que no tendría que acostarme con usted hasta que cumpliera 14″ , contesta la menor.

Por supuesto, la escena ha generado diversas reacciones en la web por parte de los fanáticos, ya que se trata de un hombre mayor cortejando a una menor de apenas 12.