“House of the dragon”, capítulo 2: ¡Por el trono! Sed de poder y cruel traición contra Rhaenyra

A “House of the dragon” le bastó un solo capítulo para que HBO Max anunciara una segunda temporada. Con la casa Targaryen como la protagonista, más de uno esperaba ver los inicios de esta complicada, pero poderosa familia. Con Viserys I anunciado que Rhaenyra será su heredera, el juego por el trono ha iniciado.

En el capítulo 2 de “La casa del dragón”, somos testigos de cómo la búsqueda por tener el trono de hierro llevará a la formación de peligrosas alianzas. Así también, vemos cómo Otto Hightower mueve sus hilos para obtener lo que tan anhela: poder.

¡Aviso de spoiler! Foto: composición LR/Gerson Cardoso Rafael

Hightower le dice al rey que Rhaenyra puede seleccionar al nuevo miembro de la Guardia del rey, luego de que ella anunciara que es momento de enviar a los dragones a ver que pasa en los Peldaños de piedra. “Sería una demostración de fuerza, padre”, dijo la princesa antes de salir del salón.

Criston Cole en "House of the dragon". Foto: HBO Max

Con más de un postulante, Rhaenyra acepta a Ser Criston Cole, el único con experiencia en combate y quien antes derrotó a Daemon Targaryen.

Más adelante, vemos cómo la relación de Viserys I y Alicent Hightower se sigue afianzando. Mientras conversan, él le pregunta cómo su hija está lidiando con la muerte de su madre, a lo que la joven le responde que debería hablar más con ella.

Alicent Hightower de "House of the dragon". Foto: HBO Max

Una esposa para el rey: la propuesta de Corlys Velaryon

Quizás uno de los momentos más comentados del capítulo. En una charla que tienen Corlys Velaryon, Rhaenys Targaryen y Viserys I, ‘La serpiente marina’ le ofrece al rey a su hija Laena en matrimonio, con la intensión de unir las sangres valyrias de Targaryen y Velaryon.

Corlys Velaryon y la propuesta de matrimonio para Viserys I. Foto: HBO Max

Quien se opone a esto es Rhaenyra, quien le reclama a su tía por entregar a su hija. En respuesta, Rhaenys le recuerda que su padre en algún momento se volverá casar y al tener un hijo varón este será nombrado el heredero y ella perderá su título. “Cuando sea reina cambiaré el orden de las cosas”, le contesta la princesa.

El regreso de Daemon: el robo en King’s landing

En una siguiente escena, vemos que Viserys es advertido del regreso de Daemon, quien volvió a Desembarco del rey y robó el huevo de dragón que era para Baelon. Así también, se anuncia que el príncipe se declaró heredero legítimo y que el huevo se lo colocará en la cuna de su futuro heredero, el cual dice tendrá con Mysaria.

Luego de que el rey acepte que hablará con su hermano, Otto Hightower se ofrece a ir a negociar con Daemon en Rocadragón. No llega solo, pues se presenta con un destacamento de soldados. Decidido a recuperar el huevo, se enfrenta al príncipe.

Otto Hightower se enfrentó a Daemon Targaryen. Foto: HBO Max

Sin darle mayor importancia, Daegon sabe que Hightower quiere consagrarse con su hermano, por lo que lleva al límite a La mano del rey. Cuando están por pelear, llega al lugar Caraxe, el poderoso dragón de Daegon.

Daemon Targaryen en Rocadragón. Foto: HBO Max

Sin imaginar lo que podría pasar, a Dragonstone llega Rhaenyra sobre Syrax. Con Otto reclamándole por acercarse al lugar, la princesa le responde que está ahí para evitar una tragedia.

Rhaenyra llegó a Rocadragón para recuperar el huevo robado por Daemon. Foto: HBO Max

“Para recuperar tu herencia (el trono) me debes matar. Hazlo y acabemos con todo esto”, le increpa Rhaenyra a su tío Daemon. Sin mayor palabra, el hombre le entrega el huevo de dragón y regresa a su guarida. Impactado por la acción de la princesa, Otto no ve con buenos ojos el poder que ella tiene.

Alicent Hightower se casará con el rey Viserys I

En la parte final del capítulo 2 de “House of the dragon”, vemos al rey debatiendo si debe o no casarse con Laena. Mientras esto pasa, Rhaenyra regresa de King’s landing, y el rey la critica por actuar sin su permiso. Tras hablar, Viserys le dice que se casará y ella está de acuerdo.

Al día siguiente, ante el consejo, el rey anuncia que se casará con Alicent Hightower, ante la molestia de lord Corlys y la felicidad de Otto. Rhaenyra, a punto de llorar, sale de la sala.

La alianza Velaryon y Targaryen: un juego por el trono

Antes de cerrar el episodio, vemos a ser Corlys convenciendo a Daemon Targaryen para demostrar su valía al rey yendo tras ‘El alimenta cangrejos’ en los Peldaños de piedra, individuo apoyado por hombres que quieren ver a un Westeros débil.