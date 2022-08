“House of the dragon” y su cameo inesperado: ¿quién es y por qué solo fans reales lo notarán?

HBO Max estrenó “House of the dragon” el último domingo 21 de agosto. El primer capítulo de esta nueva serie de televisión marcó un récord de sintonía y, con base a este éxito, el streaming ya se adelantó en renovar la producción para una segunda temporada. Si bien la trama expande el universo de “Game of thrones”, fans esperan ver muchos personajes de los libros en la TV.

Por supuesto, esto no podrá ser del todo posible debido a la extensa narrativa que compone la obra escrita. Aun así, el actor que hace de Viserys I en “La casa del dragón”, Paddy Considine, se sorprendió al notar que no habían incluido a una figura en particular.

Paddy Considine como Viseys I. Foto: HBO Max

El querido personaje que casi no llega a “House of the dragon”

En concreto, estamos hablando de Hongo, el famoso bufón de la casa Targaryen. En los libros escritos por George R.R. Martin, este enano es muy conocido por ser cercano a los poderosos miembros de la dinastía gobernante, a pesar de que estos se burlan constantemente de él.

No obstante, es gracias a Considine que los fans de Mushroom (como le denomina en su material fuente) podrán ver su cameo en la precuela de “Juego de tronos”.

“Soy responsable de que Mushroom esté en esta serie. Lo acepto, porque estoy mirando (los guiones) y me digo: ‘¿Dónde está Mushroom? ¿Cómo es que no se le ve por ninguna parte? Tiene que estar por aquí en alguna parte’”, inició el artista británico para entrevista con la revista SlashFilm (vía Screen Rant).

“(El codirector Ryan Condal) dirá que todo fue idea suya, pero nos las arreglamos para meterlo en alguna parte. Y eso fue gracias a mí”, agregó.

Mushroom es uno de los personajes secundarios más famosos en el universo escrito de "Game of thrones". Foto: Reddit

¿Quién es Mushroom?

Según relata Screen Rant, Mushroom apareció en cuatro de los libros de Martin y es retratado como bufón de la corte de Viserys I. Al estar tan cerca de la familia real y ser considerado intrascendente, pudo escuchar muchos de los planes de sus amos.

Su inclusión en la trama, a pesar de no ser de vital importancia para “Danza de los dragones”, sí aporta una perspectiva diferente a las maquinaciones de los Targaryen.