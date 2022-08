“House of the dragon” es la nueva apuesta de HBO Max para su universo de “Game of thrones”. Esta emocionante serie de televisión, que nos aproxima a la Casa Targaryen, ya ha demostrado ser todo un éxito, por lo cual el streaming ha hecho oficial su renovación para una segunda temporada. Por supuesto, uno de los hechos principales que fans esperan con ansias es “La danza de los dragones”.

Si bien en esta precuela estamos casi 200 años antes de los acontecimientos vistos en “Juego de tronos”, las conexiones con “La casa del dragón” son innegables y apreciadas por los espectadores. No obstante, muchos se preguntan si podríamos ver a alguno de las estrellas de “GOT” en la recién estrenada producción. La respuesta es un ‘tal vez’.

¿Quién de “Game of thrones llegaría a “House of the dragon”?

De acuerdo con Radio Times, sería la recordada y famosa Melisandre. Esto con base en una publicación en las Instagram Stories de la actriz que la interpreta, Carice van Houten. Según el medio, la artista compartió el post de un fan en el que estaba el siguiente mensaje:

“Acabo de ver ‘La casa del dragón’. Solo digo que Melisandre tiene siglos de antigüedad…”. A ello, Van Houten le agregó el emoji de dedos cruzados, con lo cual ha dejado entrever su deseo de reingresar a la trama que le dio gran reconocimiento internacional.

Carice van Houten vía Instagram Stories. Foto: The Brag

¿Quién es Melisandre?

Vista por primera vez en la segunda temporada de “Game of thrones”, Melisandre es la sacerdotisa roja de R’hllor y ha sido una consejera cercana para el rey Stannis Baratheon en su campaña para tomar el Trono de Hierro.

A pesar de que murió en la octava entrega del programa, su edad siempre fue un misterio, ya que se dice que ha habitado el mundo desde hace cientos de años. De ese modo, su presencia en “La casa del dragón” no sería nada extraño de ver.