Cine y series 28 AGO 2022 | 16:54 h

“House of the dragon” y los 3 graves errores de “Game of thrones” que no debe repetir

El nuevo spin-off de “Juego de tronos” tiene todas las posibilidades de ser una de las mejores series de HBO y de terminar mucho mejor que su predecesora.

"House of the dragon" tiene como ejemplo a "Game of thrones" para evitar sus errores y lograr llegar hasta el final como una serie de televisión exitosa y memorable. Foto: HBO