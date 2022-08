Antes de “House of the dragon”, la serie “Game of thrones” destacó en la televisión gracias a la cruda manera en la que relataba su historia; es decir, sin miedo a mostrar explícitamente desnudos, mutilaciones y demás. En base a ello, uno de los capítulos más recordados de la producción de HBO —basada en la obra incompleta de George R. R. Martin— fue aquel en el que Cersei Lannister (Lena Headey), sometida por Septa Unella (Hannah Waddingham), protagoniza ‘la caminata de la vergüenza’ (walk of shame).

Dicho momento, que ocurre en el episodio 10 de la quinta temporada, mostraba a Cersei desplazándose completamente desnuda en el largo tramo comprendido desde la entrada del Gran Septo de Baelor hasta la Fortaleza Roja. En ese mismo recorrido, los habitantes de King’s Landing le gritaban, escupían y arrojaban cosas.

Ahora, 17 años más tarde, las actrices que protagonizaron este momento —y el de la venganza, que ocurre una temporada después— se reencontraron en la calle para protagonizar un divertido video que ya se ha hecho viral.

Las imágenes muestran como Lena y Hannah ‘se cruzan’ en la acera. “No te vayas, vertiste como 10 horas de vino en toda mi cara”, dice Waddingham. “Me gritaste... me gritaste varias veces en la calle”, responde Headey.

El video termina con ambas riendo y cantando “¡Estamos reunidas y se siente tan bien!”, y la persona que graba les grita la famosa palabra de la escena de la caminata: “Shame!” (Vergüenza).

La caminata de la vergüenza

‘La caminata de la vergüenza’ es uno de los momentos más recordados de “Juego de tronos”. En el episodio “Mother’s mercy” (Misericordia), Cersei Lannister admite sus pecados, pero es obligada a caminar desnuda cruzando todo King’s Landing.

Para esta escena, que ocurrió en el final de la quinta temporada, Lena Headey no mostró su cuerpo. En realidad, se usó a un doble para todos los momentos en los que la cámara enfocaba el cuerpo desnudo del personaje.