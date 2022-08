“House of the dragon”: ¿Rhaenyra y Daemon tienen una relación? Explicación de su cercanía

“House of the dragon”, serie de televisión precuela de “Game of thrones”, estrenó su primer capítulo en HBO Max el último 21 de agosto. Los fans quedaron muy satisfechos con este primer acercamiento a la casa Targaryen y todos los nuevos personajes que veremos en la trama. Sin embargo, quienes llamaron la atención de los espectadores fueron especialmente Rhaenyra (Milly Alcock) y Daemon Targaryen (Matt Smith).

Según lo visto en el episodio estreno de “La casa del dragón”, tío y sobrina parecen llevarse muy bien, ya que es como si ambos tuvieran una química espontánea y muy cercana. Pero es justamente ello lo que ha llevado a miles a pensar que podría haber una relación más allá de lo consanguíneo entre los dos.

Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO Max

¿Rhaenyra y Daemon tienen una relación?

En principio, debemos aclarar que “House of the dragon” adapta el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin. En ese sentido, el portal Screen Rant explica que, aunque no es inesperado dentro del universo literario de “Juego de tronos”, Rhaenyra y Daemon efectivamente llegan a tener una relación amorosa.

Según el medio, tío y sobrina incluso se casan en un punto. Con ello en mente, el comentado acercamiento entre los dos personajes visto en el primer capítulo de la serie podría haber sido una señal clara de lo que se vendrá en el futuro.

Matt Smith como Prince Daemon Targaryen. Foto: HBO Max

Asimismo, la propia Milly Alcock, actriz detrás de la versión joven de Rhaenyra Targaryen, reveló a Pop Sugar que entre su personaje y el de Matt Smith se van sentando las bases para una cercanía en el corto o largo plazo.

“Quería asegurarme de que con Rhaenyra no fuera consciente de lo que estaba sintiendo y no fuera plenamente consciente de lo que significaba esta atracción para ella porque aún no había experimentado el amor o el sexo”, explicó Alcock.