HBO Max estrenó “House of the dragon” el último domingo 21 de agosto. Esta nueva serie de televisión es una precuela de “Game of thrones” y su trama nos aproxima a la Casa Targaryen. Como podrías imaginar, su llegada a la TV causó gran furor, lo cual se vio reflejado en las cifras de sintonía que obtuvo. No obstante, más allá de la historia, quizá no sabes que hay una peruana en el equipo que hizo realidad esta ambiciosa producción.

Ella es Sara Apaza, una joven profesional que integra el team de coordinadores de VFX. Nuestra compatriota aparece en los créditos finales de “La casa del dragón”, pero su llegada a la nueva sensación del streaming no fue un camino fácil.

Sara Apaza es la coordinadora peruana de VFX que brilla en "House of the dragon". Foto: captura de HBO Max

Talento peruano en “La casa del dragón”

Apaza inició su carrera en el Perú. Luego de años de haber trabajado en medios de comunicación, tomó la decisión de comenzar desde cero en Europa. Así, dejó atrás su patria en 2019 para probar suerte en Alemania, donde estudió una maestría en Expanded Media. La llegada a “La casa del dragón” no fue inmediata.

“Yo tengo experiencia en medios, pero no tenía experiencia en cine. Busqué mucho, intenté mucho, fui rechazada muchas veces, porque el rechazo es parte del proceso, no vas a lograr las cosas a la primera”, comentó en entrevista con El Comercio.

Aun así, no se rindió y, después de algún tiempo de no perder sus ansias de hacerse un nombre en la industria, llegó la oportunidad de unirse al equipo de “House of the dragon” por parte de la compañía Pixomondo.

Para este prometedor programa de TV, que ya renovó para una segunda temporada, Apaza coordina con sus pares del grupo de VFX, desde Alemania, para lograr los impresionantes efectos especiales que podemos disfrutar ahora en “La casa del dragón”.