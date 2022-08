La Casa Targaryen es el principal enfoque de “House of the dragon”, lo nuevo de HBO Max para el universo de “Game of thrones”. El capítulo estreno de esta prometedora serie de televisión marcó un gran hito de audiencia, por lo cual el servicio ya se adelantó en renovar para un segundo ciclo. No obstante, muchos están intrigados por saber a dónde nos dirigirá esta primera entrega.

En lo que vimos hasta ahora, “La casa del dragón” ha tenido su primer ‘dracarys’, un inesperado deceso y más. Con base en ello, lo que se viene ahora para la trama será explorar las relaciones entre los Targaryen y los hechos que nos conducirán a la tan comentada “Danza de los dragones”.

En ese sentido, si no te quieres perder el próximo capítulo, en las siguientes líneas te dejamos la guía completa.

Personajes de "La casa del dragón". Foto: HBO

¿Dónde ver la precuela de “Juego de tronos”?

“La casa del dragón”, la precuela de “Juego de tronos”, se estrena en exclusiva, vía streaming, a través de HBO Max. Si deseas ver los capítulos de este spin-off, solo debes contratar un plan al servicio, cuyos precios por mes inician en los S/. 19.90 (versión móvil).

“House of the dragon”: horario de estreno en mi país

Tras su estreno, “House of the dragon” mantendrá los mismos horarios de lanzamiento para sus siguientes capítulos. A continuación, te dejamos las horas en los que estará disponible el episodio 2, según tu país (confirmado por la propia HBO Max).

Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala ► 7.00 p. m.

México, Colombia, Ecuador ► 8.00 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana ► 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay ► 10.00 p. m.

Resumen del capítulo 1 de “La casa del dragón”

Avance capítulo 2 de “House of the dragon”