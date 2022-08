Cine y series 27 AGO 2022 | 21:52 h

“House of the dragon” capítulo 2 online: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver el nuevo episodio?

El episodio 2 de “House of the dragon” expone un enfrentamiento entre Rhaenyra y Alicent. Además, veremos nuevos detalles sobre el futuro de Daemon.