Eugenio Derbez vuelve al streaming con segunda temporada de Acapulco

Apple TV+ anunció que la segunda temporada de la serie de comedia “Acapulco,” protagonizada y producida por el ganador del premio SAG, Eugenio Derbez, regresará el viernes 21 de octubre de 2022. El estreno de la nueva temporada será de dos episodios, seguido por un nuevo episodio cada viernes.

La segunda temporada continúa justo después del desenlace de la primera, contando la historia de Máximo Gallardo, un veinteañero cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida en el hotel más popular de Acapulco, “Las Colinas”. En 1985, Máximo deberá lidiar problemas inesperados en el hotel y en su casa, un nuevo interés amoroso que podría rivalizar con la chica de sus sueños.

Bajo la guía de Don Pablo, Máximo ve que algún día llegará a dirigir toda la operación de “Las Colinas” y convertirse en la mano derecha de Diane. Mientras tanto, en la actualidad, el viejo Máximo regresa a Acapulco para hacer las paces con el reciente fallecimiento de Don Pablo, donde se ve obligado a enfrentar algunos asuntos pendientes que dejó el joven Máximo.

Enrique Arrizon (Máximo joven) (Foto cortesía: Apple Tv+)

A lado de Derbez (“Viejo Máximo”) para la segunda temporada de diez episodios regresan Enrique Arrizon (“Máximo”), Fernando Carsa (“Memo”), Damián Alcázar (“Don Pablo”), Camila Perez (“Julia”), Chord Overstreet (“Chad”), Vanessa Bauche (“Nora”), Regina Reynoso (“Sara”), Raphael Alejandro (“Hugo”), Jessica Collins (“Diane”), Rafael Cebrián (“Hector”) y Carlos Corona (“Esteban”).

Proveniente de Lionsgate Television, “Acapulco” está inspirada en el éxito de taquilla de 3Pas Studios y Pantelion Films “How to Be A Latin Lover”, y es producido para Apple por Lionsgate Television, 3Pas Studios, Zihuatanejo Productions y The Tannenbaum Company. La serie es creada por Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuman. Chris Harris es el showrunner. La primera temporada de “Acapulco” está disponible en Apple TV+.