“House of the dragon”: los Targaryen y su árbol genealógico resumido y explicado

Si algo tiene de complicado el universo de “Game of thrones”, son los diversos nombres de las casas, reyes, herederos y básicamente todos los linajes que se expanden alrededor de Westeros. La serie de televisión “House of the dragon” no es la excepción: aunque solo los Targaryen sean los protagonistas, su árbol genealógico es sumamente amplio y enredado.

En esta nota, hacemos un breve repaso de la dinastía conocida por el lema “Fuego y sangre”, basado en la información de los libros de la saga “Canción de hielo y fuego”, escrita por George R. R. Martin.

Viserys I y sus hijos

Empezaremos desde Baelon y Alyssa, quienes tuvieron tres hijos: Aegon I (muerto), Daemon y Viserys I. Este último es el rey de Westeros en el primer capítulo de la serie “House of the dragon”.

Viserys I Targaryen y Alicent Hightower. Foto: composición/HBO

Primer matrimonio: durante el reinado de Viserys I, estuvo casado con Aemma Arryn (muerto), con quien tuvo dos hijos, Rhaenyra y Baelon (muerto). Durante el parto del segundo, y como se muestra en el show, tanto la madre como el bebé mueren, dejando al rey viudo.

Segundo matrimonio: posteriormente, Viserys I tuvo un segundo matrimonio con Alicent Hightower y, nuevamente, tuvo 4 hijos más. Pero, para no enredarnos mucho, solo destacaremos a Aegon II Targaryen.

Daemon y Rhaenyra

Daemon Targaryen estuvo casado tres veces, siendo su tercera esposa Rhaenyra Targaryen, quien también se comprometió previamente con Laenor Velaryon y procreó tres hijos que murieron en batalla.

Rhaenyra y Daemon Targaryen. Foto: composición/HBO

De esta relación tío-sobrina, nacieron dos Targaryen importantes para la historia: Aegon III y Viserys II. El primero de estos se enamoró de Jaehera, hija de Aegon II.

Aegon II Targaryen

Hijo de Viserys I y Alicent Hightower, se disputó el reino en un enfrentamiento clave contra su hermanastra Rhaenyra, algo que decidió el futuro de los Targaryen en la expansión de Westeros.

Aegon II Targaryen. Foto: Hielo y Fuego Fandom

Cuando Aegon II finalmente ganó y reinó, sentenció a muerte a Rhaenyra y obligó a su hijo Aegon III a ver cómo su madre moría siendo devorada por un dragón.

Aegon III y Viserys II

Aegon III y Viserys II también tuvieron sus respectivos matrimonios e hijos, quienes más adelante se intercalarían el Trono de Hierro en una larga sucesión.

Aegon III y Viserys II. Foto: composición/Hielo y Fuego Fandom

Posteriormente, según las costumbres de los Targaryen para mantener la pureza de su linaje, hubo varias relaciones incestuosas y varios herederos a la corona.

El Rey Loco y Rhaella

Mucho más adelante, Aerys II Targaryen (más conocido como el Rey loco), se casó con Rhaella. Fruto de ese matrimonio forzado, nacieron tres hijos: Rhaegar, Viserys III y Daenerys Targaryen.

Aerys II Targaryen, 'El Rey Loco' Foto: HBO

Como se vio en “Game of thrones”, Daenerys mató a su hermano Viserys III quemándole la cabeza con oro líquido. Luego, inició su travesía para convertirse en reina de los Siete Reinos.

Asimismo, Rhaegar se casó con Elia Martell y crio a tres descendientes. Sin embargo, ya que nunca estuvo enamorado de ella, se casó en secreto con Lyanna Stark, con quien engendró un bebé llamado Aegon VIII Targaryen.

Daenerys y Jon Snow

Por último, ya hacia el final de “Juego de tronos”, descubrimos que Aegon VII Targaryen es nada menos que Jon Snow, quien termina enamorándose de su tía Daenerys Targaryen.

Aegon VII (Jon Snow) y Daenerys Targaryen. Foto: HBO

En el último episodio de la serie, vemos que Jon, entendiendo la corrupción de Daenerys, la asesina apuñalándola en el estómago.

Aegon VII Targaryen es expulsado a más allá del Muro junto a los salvajes (también denominados Pueblo libre), que quedan vivos, incluyendo a Tormund.

¿Qué pasará con este último Targaryen? La serie de Jon Snow, que ya ha sido confirmada por George R. R. Martin, mostrará su futuro.