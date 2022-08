Cine y series 22 AGO 2022 | 23:18 h

“House of the dragon” vs. “She-Hulk” vs. “The Sandman”: ¿qué estreno fue mejor calificado?

HBO Max, Disney+ y Netflix ya han estrenado sus series estelares de agosto en streaming. ¿Cuál fue la mejor calificada por la crítica y fans?