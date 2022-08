“House of the dragon” se estrenó y Amazon Prime lanzó indirecta: “El que no conoce a Dios…”

Tras meses de espera, el primer capítulo de “House of the dragon” finalmente se estrenó en HBO Max. Los fans de “Game of thrones” se pusieron en modo dragón para conocer a la dinastía Targaryen. Desde sus primeras escenas, hemos sido testigos de que la trama será tan sangrienta y sin censura como “Juego de tronos”. Por supuesto, los espectadores no fueron los únicos que estuvieron atentos a la nueva serie.

Amazon Prime Video tiene bajo la manga su propia producción de fantasía: “Los anillos de poder”, inspirada en el universo de “El señor de los anillos”. Como podrías imaginar, las comparaciones saltan a la vista por un factor particular: la presencia de temibles dragones en ambas narrativas.

Amazon Prime Video lanza irónico dardo

Amazon PV no iba a pasar por alto el estreno de “House of the dragon”. Así, con hashtag incluido, publicó una contundente indirecta a través de su cuenta oficial en Twitter: “¡El que no conoce a Dios, a cualquier dragón le reza!”.

Indirecta de Amazon Prime Video hacia estreno de "House of the dragon". Foto: captura de Twitter

Además, hizo alarde de que puedes disfrutar las trilogías de “El hobbit” y “The lord of the rings” en su plataforma.

Las trilogías de “El hobbit” y “The lord of the rings” están disponibles en Amazon Prime Video. Foto: captura de Twitter

¿De qué trata “House of the dragon”?

La casa de los Targaryen infundió gran terror y gozó de un enorme poder gracias a que eran maestros de dragones. Su dinastía ha estado a la cabeza del reino durante generaciones. De ese modo, “House of the dragon” relatará el inicio del fin para sus protagonistas y los hechos que condujeron a la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

“La casa del dragón” es una precuela de “Game of thrones” y se ambienta, tal como lo aclaró el primer episodio, en el periodo ubicado a unos 172 años antes de la muerte del ‘Rey loco’ y el nacimiento de su hija, Daenerys Targaryen.