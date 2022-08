Cine y series 22 AGO 2022 | 21:51 h

“House of the dragon”: “GOT” hizo spoiler de Rhaenyra Targaryen hace 7 años, ¿qué le pasará?

Uno de los episodios de la quinta temporada de “Game of thrones” revela un dato interesante relacionado con “La danza de dragones”.

Un diálogo entre Stannis Baratheon y su hija Shireen en "Game of thrones" revela lo que le pasará a Rhaenyra Targaryen en "House of the dragon". Foto: composición LR/HBO