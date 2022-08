“House of the dragon” 1x01 tuvo su primer ‘dracarys’: dramática muerte dio inicio a la serie

Tres años tuvieron que esperar los fans para ver el regreso de los personajes creados por George R. R. Martin. Luego del criticado y comentado final de “Game of thrones”, los televidentes ya pueden ver el primer capítulo de “House of the dragon” en HBO Max. Como era de esperarse, la trama volvió para recordarnos los problemas de Westeros.

“La casa del dragón” llega al streaming como una precuela de “Juego de tronos”, al estar desarrollada 200 años antes de los eventos vistos en la primera serie. Es así como seremos testigos de los inicios de la casa Targaryen y su relación con los dragones. Con Rhaenyra Targaryen como el personaje central, su lucha por estar en el trono de hierro traerá consecuencias.

La información a continuación tiene SPOILERS

El episodio, en el cual se empezó con la indicación de que los sucesos que veremos en la serie toman lugar 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, nos muestran a Viserys Targaryen y Rhaenys Targaryen como las dos elecciones para ser herederos del trono. Finalmente, lo gana el sobrino del actual gobernante.

Paddy Considine como Viserys Targaryen. Foto: HBO

Tiempo después, se presenta Rhaenyra, única hija de Viserys. La joven, conocida por su habilidad para montar a su dragón, ha sido nombrada copera de su padre, por lo que es una persona cercana a él. Desde el inicio, vemos como es testigo de la búsqueda de un heredero, al no ser ella la primera opción para tener el trono.

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO

También conocemos a Alicent Hightower, hija de Otto Hightower, mano del rey, que a lo largo de la trama será determinante para el futuro de la casa Targaryen.

Alicent Hightower de "House of the dragon". Foto: HBO Max

Aemma Arryn, esposa de Viserys, también es vista. Ella está embarazada, una vez más, tras varias pérdidas. Las esperanzas del rey están sobre su pareja y del hijo que está por llegar. Si es varón, será el siguiente rey.

Por otro lado, conocemos al príncipe Daemon Targaryen, hermano menor del gobernante. Como un guerrero de gran destreza, no es visto con buenos ojos para ser el sucesor a la corona por su carácter violento.

Matt Smith como Prince Daemon Targaryen. Foto: HBO Max

La muerte de Aemma Arryn en “House of the dragon”

La primera muerte de “House of the dragon” fue la de Aemma Arryn, esposa de Viserys Targaryen. Convencida de que debe dar un heredero, ella acepta, pero advierte que será la última vez que tendrá un hijo, luego de “llorar todas las lágrimas que tenía por los que perdió”.

Con un parto complicado, y en medio de una dramática escena, el rey debió elegir si salvarla a ella o a su hijo por nacer. Así, se decide por su heredero, bebé que moriría horas después.

Aemma Arryn de "House of the dragon". Foto: HBO Max

El primer ‘dracarys’ de “House of the dragon”

Como lo hizo Daenerys en “Game of thrones”, Rhaenyra dijo ‘dracarys’ a uno de sus dragones para que quemara el cuerpo de su madre y de su hermano , tradición de su familia tras la muerte de sus miembros.

Rhaenyra es la heredera del trono de hierro por pedido de Viserys

Con la muerte de su esposa e hijo y la expulsión de Daemon Targaryen, Viserys decidió que su única hija, Rhaenyra, sea su sucesora. Tras pedirle perdón por nunca tenerla en cuenta, él le advierte el destino que tendrá.

Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO Max

En una de las escenas más importantes, Viserys le cuenta un secreto: “Aegon predijo el fin del mundo de los hombres, el cual comenzará con un invierno fuerte y con ráfagas de viento llegando desde el norte. Él también vio una oscuridad surgiendo de ellos. Lo que sea que ronda por ahí va a destruir el mundo de los vivos. Rhaenyra, si el mundo quiere sobrevivir, un Targaryen debe estar en el trono de hierro. Aegon llamó a este sueño ‘Canción de hielo y fuego’”, añadió.